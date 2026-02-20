"מרגישים את השינוי מהרגע שאבוקסיס הגיע"

בני סכנין מצפה לקהל של 2,500 אוהדי הפועל ת"א שיגיעו מחר (שבת, 19:30) לדוחא למשחק המסקרן בין שתי הקבוצות. מדובר במשחק הבכורה של יוסי אבוקסיס על הקווים של קבוצתו הנוכחית מול זו שאימן בעבר הלא רחוק. בקבוצה מודעים לכך שהמשחק הוא ההזדמנות האחרונה להציל משהו מהמאבק על הכרטיס לפלייאוף העליון, אחרת כל המשך העונה יהיה ללא מטרות מעשיות אלא מתוך מטרה לבנות את הקבוצה לעונה הבאה.

אבוקסיס התייחס למפגש: “זה נכון שהקבוצה עברה טלטלות עם כל הסיפורים האחרונים, אבל אני באתי לכאן כדי להצליח. אני שמח להגיע למועדון שרוצה אותי ושכל הזמן השם שלי עלה פה. יש כאן אנשים שהראו לי כל הזמן אהבה ואנחנו צריכים להחזיר להם במגרש.

“יש לנו עוד שלושה משחקי פלייאוף. המשחק הקרוב מול הפועל ת"א זה כמו גמר. כרגע לא נותנים לסכנין סיכוי לסיים בפלייאוף, בעיקר בגלל שיש עוד שתי קבוצות לפנינו עם יתרון של נקודות והפרש שערים אבל אנחנו צריכים להתמקד רק בהפועל ת"א. חשוב לי שנמצא את האיזון הטוב ביותר כדי לעשות תוצאה טובה ולנצח".

שמיר יחזור להרכב, שאר ה-11 זהים למשחק מול מכבי חיפה

הקפטן מארון גנטוס שיתף: "אנחנו כבר מרגישים את השינוי בחדר ההלבשה בכל מה שקשור לאווירה הטובה מהרגע שאבוקסיס הגיע. אני מקווה שבעזרת הקהל נשיג את שלוש הנקודות".

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, חסן חילו, מארון גנטוס, קרלו ברוצ’יץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, מייקום דייויד, מתיו קוג’ו, אחמד סלמן וארתור מריניאן.