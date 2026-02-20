ויניסיוס סחט את המיץ וגארסיה עם זרועות דיוניון

משחקי הליגה הספרדית אף פעם לא מאכזבים ומספקים לנו רגעים בלתי צפויים שספק אם היינו מקבלים בכל ליגה אחרת בעולם. טאפאסים מסכם את האירועים המעניינים ומציג זוויות נוספות למה שהתרחש, והפעם מסכמים את המחזור ה-24 בלה ליגה.

סחט את המיץ: ויני עושה קרנבל לארמבורו

והפעם: רמאזאני מסיים מהלך קבוצתי אדיר בוולה וכובש את שער המחזור, שחקן חטאפה לא מצא בייביסיטר, גארסיה עם זרועות הדיונון, מוראלס הוותיק משתיק את לוסאדה, חואנלו מאבד את הראש וכמעט את הרגל, מנולו מקבל טיפ זהב מאוהדת וחוגג מכל הנשמה ולקינוח ויני סוחט את המיץ מארמבורו בסיכום המחזור ה-24 של הליגה הספרדית.