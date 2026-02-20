יום שישי, 20.02.2026 שעה 07:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

ויניסיוס סחט את המיץ וגארסיה עם זרועות דיוניון

שחקן חטאפה לא מצא בייביסטר, מוראלס משתיק את לוסאדה, חואנלו מאבד את הראש וכמעט את הרגל ומנולו מקבל טיפ מאוהדת: צפו בטאפאסים מהמחזור ה-24

|
טאפאסים (IMAGO)
טאפאסים (IMAGO)

משחקי הליגה הספרדית אף פעם לא מאכזבים ומספקים לנו רגעים בלתי צפויים שספק אם היינו מקבלים בכל ליגה אחרת בעולם. טאפאסים מסכם את האירועים המעניינים ומציג זוויות נוספות למה שהתרחש, והפעם מסכמים את המחזור ה-24 בלה ליגה.

סחט את המיץ: ויני עושה קרנבל לארמבורו

והפעם: רמאזאני מסיים מהלך קבוצתי אדיר בוולה וכובש את שער המחזור, שחקן חטאפה לא מצא בייביסיטר, גארסיה עם זרועות הדיונון, מוראלס הוותיק משתיק את לוסאדה, חואנלו מאבד את הראש וכמעט את הרגל, מנולו מקבל טיפ זהב מאוהדת וחוגג מכל הנשמה ולקינוח ויני סוחט את המיץ מארמבורו בסיכום המחזור ה-24 של הליגה הספרדית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */