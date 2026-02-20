יום שישי, 20.02.2026 שעה 07:54
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

בכורה לרדולוביץ' בהרכב, חטואל חוזר לסגל

בהפועל חיפה נערכים למשחק הקצוות נגד הפועל ב״ש, כאשר הרכש הנוצץ יערוך בכורה ב-11, גם רוטמן יפתח. החלוץ, יחד עם תורג׳מן, יפגשו את האקסית

|
חיים סילבס (עמרי שטיין)
חיים סילבס (עמרי שטיין)

הפועל חיפה ממשיכה להתכונן למשחק הליגה ביום ראשון בטוטו טרנר מול המוליכה, הפועל באר שבע. המטרה של האדומים מהכרמל היא להמשיך ולברוח מהתחתית הלוהטת, שכן לקבוצה יש כרגע שלוש נקודות בלבד מעל הפועל ירושלים שנמצאת מתחת לקו האדום.

המאמן חיים סילבס שואף להמשיך את המומנטום החיובי מהניצחון במחזור הקודם מול הפועל פתח תקווה. לשם כך, המאמן צפוי לעלות עם חלק התקפי הכולל את רכש החדש, המונטנגרי אנדריאה רדולוביץ', שיפתח לראשונה בהרכב. לצידו ישחקו לירן רוטמן ואלון תורג'מן, שיפגוש את האקסית מבירת הנגב.

בקישור, רוי נאווי צפוי לחזור ל-11 ולשחק לצידם של נאור סבג וסנדרו אלטונשוילי. בהגנה, סילבס נוטה לעלות במערך של שני בלמים, כשדריו זופוריץ' ואיוון קריצ'אק יפתחו, וצמד המגנים יהיו סאנה גומז ודור מלול הוותיק.

שחקני הפועל חיפה מאושרים (רועי כפיר)שחקני הפועל חיפה מאושרים (רועי כפיר)

חטואל ותורג׳מן נגד האקסית

בהפועל חיפה מודעים לחשיבות המשחק וישאפו לחזור מהדרום עם משהו ביד. סילבס, שכבר הוכיח בעבר הלא רחוק שהוא מסוגל להפתיע יריבות עדיפות באמצעות משחק טקטי ממושמע, יכול להיות מרוצה מכך שיעמוד לרשותו סגל מלא.

בין היתר, החלוץ רותם חטואל חוזר מהרחקה הישר לסגל. עבור חטואל ואלון תורג'מן, תהיה זו הופעה מול הקבוצה בה שיחקו בעבר, כאשר הדברים אמורים במיוחד לגבי תורג'מן, שרק לפני שבועיים עוד לבש את המדים האדומים של הפועל באר שבע.

