בכורה לרדולוביץ' בהרכב, חטואל חוזר לסגל

הפועל חיפה ממשיכה להתכונן למשחק הליגה ביום ראשון בטוטו טרנר מול המוליכה, הפועל באר שבע. המטרה של האדומים מהכרמל היא להמשיך ולברוח מהתחתית הלוהטת, שכן לקבוצה יש כרגע שלוש נקודות בלבד מעל הפועל ירושלים שנמצאת מתחת לקו האדום.

המאמן חיים סילבס שואף להמשיך את המומנטום החיובי מהניצחון במחזור הקודם מול הפועל פתח תקווה. לשם כך, המאמן צפוי לעלות עם חלק התקפי הכולל את רכש החדש, המונטנגרי אנדריאה רדולוביץ', שיפתח לראשונה בהרכב. לצידו ישחקו לירן רוטמן ואלון תורג'מן, שיפגוש את האקסית מבירת הנגב.

בקישור, רוי נאווי צפוי לחזור ל-11 ולשחק לצידם של נאור סבג וסנדרו אלטונשוילי. בהגנה, סילבס נוטה לעלות במערך של שני בלמים, כשדריו זופוריץ' ואיוון קריצ'אק יפתחו, וצמד המגנים יהיו סאנה גומז ודור מלול הוותיק.

שחקני הפועל חיפה מאושרים (רועי כפיר)

חטואל ותורג׳מן נגד האקסית

בהפועל חיפה מודעים לחשיבות המשחק וישאפו לחזור מהדרום עם משהו ביד. סילבס, שכבר הוכיח בעבר הלא רחוק שהוא מסוגל להפתיע יריבות עדיפות באמצעות משחק טקטי ממושמע, יכול להיות מרוצה מכך שיעמוד לרשותו סגל מלא.

בין היתר, החלוץ רותם חטואל חוזר מהרחקה הישר לסגל. עבור חטואל ואלון תורג'מן, תהיה זו הופעה מול הקבוצה בה שיחקו בעבר, כאשר הדברים אמורים במיוחד לגבי תורג'מן, שרק לפני שבועיים עוד לבש את המדים האדומים של הפועל באר שבע.