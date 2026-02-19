עודד קטש: לא יודע לומר אם אשאר במכבי ת"א

מכבי תל אביב לובשת חג הערב (חמישי) לאחר זכייה שניה ברציפות בגביע המדינה. הפעם, עודד קטש הוביל את קבוצתו ל-90:109 נהדר מול בני הרצליה בגמר מרשים של הצהובים.

עודד קטש שיתף את תחושותיו לאחר המשחק: “זה כיף גדול ולא מובן מאליו. אני יודע שהתוצאה של המשחק והדרך אולי קצת גרמו לזה להיראות חד צדדי, אבל אני חייב להודות שמאוד חששתי. הרצליה התקפית קבוצה בלתי צפויה עם המון יכולות. רוב ההכנה הייתה הגנתית, התקפית ידעתי שנשמור את זה פשוט. יש להם חסרונות מובנים וידעתי שהתקפית נהיה בסדר. אני חושב שעשינו עבודה טובה, אולי היינו יכולים להשתמש יותר בעבירות בחצי הראשון אבל בסך הכל עשינו עבודה טובה”.

עוד הוסיף על הקצב שהקבוצה מצאה: “זה חלק מתהליך טבעי שקרה לנו. מצאנו את הקצב עוד כשלוני ווקר היה איתנו, ואז הוא נפצע. אנחנו חסרים, גם איפה וגם לוני, טי ג’יי ליף שסיים את העונה, אבל דווקא שם יש לנו את גור שמשחק נהדר. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים בשני צידי המגרש.

“אנחנו מדברים על הדרך שאנחנו רוצים לשחק וזה לוקח זמן, זה תהליך טבעי בקבוצה חדשה שנבנית. היום אני יודע איך להשתמש באושיי ותוך כדי תמונה משנים את המטרות. כמובן שהחזרה הביתה (הייתה חשובה). הקהל היה מדהים וחשוב לנו. מעבר לזה, עברנו שנים מטורפות והיה געגוע גדול לנורמליות הזו, וזה נותן המון ביטחון”.

אושיי בריסט, קטש הבין איך להשתמש בו (רדאד ג'בארה)

המשך העונה, האם יישאר ומצב הרכש

כמה הזכייה והתקופה הטובה יכולות להשפיע על עונת היורוליג: “אני שומע את הדיבורים על הפליי-אין, אנחנו עוד לא שם בראש. בנסיבות הקיימות עם הפציעה של איפה וטי ג’יי זה יהיה מאוד קשה על גבול הבלתי אפשרי בואו נודה. לכן אנחנו אפילו לא מסתכלים על המשחק הבא. יש דיסוננס גדול בין איך שאנחנו משחקים ומוציאים לפועל לבין המצב הבריאותי שלנו”.

כשנשאל האם יהיה מאמן מכבי תל אביב בעונה הבאה הגיב: “אני לא יודע להגיד וזה לא חשוב עכשיו. האם אני רוצה להישאר? אני שמח במקום שאני נמצא בו ומעבר לזה יש לי את הסוכן שלי ואני לא מתעסק בזה”.

האם יהיה רכש נוסף במכבי תל אביב: “אני מאוד מקווה, אנחנו חייבים עוד שחקן”.