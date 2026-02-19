יום שישי, 20.02.2026 שעה 00:21
בלאט: לא מובן מאליו לקחת גביע, נהנה מכל רגע

גארד מכבי ת"א דיבר לאחר הזכייה בגביע המדינה: "הייתה לנו תוכנית משחק מצוינת". ג'יילן הורד התרגש: "הישג משמעותי עבורי. זה משהו שמאוד רציתי"

תמיר בלאט בוחן את האופציות (רועי כפיר)
תמיר בלאט בוחן את האופציות (רועי כפיר)

היא עשתה זאת שוב. מכבי תל אביב הניפה הערב (חמישי) את גביע המדינה בפעם השנייה ברציפות לאחר שסיפקה משחק נהדר על הפרקט בדרך ל-90:109 מול בני הרצליה.

תמיר בלאט אמר לאחר הזכייה: “אני חושב שהייתה לנו תוכנית משחק מצוינת שעזרה לנו לעשות את זה קל. הרצליה קבוצה מוכשרת התקפית, אבל אנחנו עשינו עבודה טובה בהתקפה עם 109 נקודות”.

בנוגע ליכולת האישית: “הגעתי למצבים שנוחים לי ושמח שהזריקות נכנסו במחצית השנייה. הכי חשוב שהבאנו את הגביע. לא מובן מאליו לקחת גביע. זה הגביע החמישי שלי בארץ, אני נהנה מכל רגע ומוכיר תודה על המצב הזה”.

רומן סורקין הוסיף: “שאפו להרצליה, הם קבוצה נהדרת והיה קשה מאוד. התכוננו ואני חושב שהופענו”.

רומן סורקין בהתעלות (רועי כפיר)רומן סורקין בהתעלות (רועי כפיר)

הורד: “הישג משמעותי עבורי”

ג’יילן הורד שיתף את השמחה: “תחושה מדהימה, הדרך לפה לא הייתה קלה. אני מאוד שמח, זה משהו שמאוד רציתי. היו הרבה פציעות לאורך העונה וההישג הזה משמעותי עבורי. תחושת הביחד בקבוצה מדהימה, כולנו מסתדרים מחוץ למגרש”.

על המשמעות של הזכייה להמשך הדרך אמר: “אני מקווה שזה יביא לנו מומנטום טוב. אנחנו בריצה טובה למרות הפציעות ומקווה שזה ימשיך”.

