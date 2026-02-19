4 לאורלנד, אונואקו וג'ונס אכזבו: ציוני הרצליה

יהוא אורלנד – 4: לא הצליח לו שום דבר

שליו לוגשי – 5: כרגיל, נתן את הכל, אבל זה לא הספיק

דנבר ג'ונס – 4: 7 נקודות ו-0 אסיסטים זאת לא תרומה שרכז ראשון יכול לתת בגמר גביע.

פרדי בורדיון – 4: פתח עם 2 שלשות מהירות ומשם נעלם, כמו כמעט כל הקבוצה שלו.

מקס היידגר – 6: קלע 3 שלשות במחצית הראשונה. אחר כך הפסיק לקלוע וניסה לפחות למסור אסיסטים.

די ג'יי ברנס - 4: לא היה קיים במשחק.

צ'ינאנו אונואקו – 5: עשה פחות או יותר את המספרים בהתקפה, אבל היה נקודת תורפה ענקית בהגנה.

נואה קרטר - 5: אחרי חצי גמר חלש מאוד שלו, נתן תרומה בהתקפה.

אלייז'ה סטיוארט – 4: רק 10 נקודות באחוזים נמוכים. הרצליה לא יכולה לנצח את הצהובים ביום כזה שלו.