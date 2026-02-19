יום שישי, 20.02.2026 שעה 00:21
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

4 לאורלנד, אונואקו וג'ונס אכזבו: ציוני הרצליה

החבורה מהשרון לא היוותה יריב נגד מכבי תל אביב בגמר הגביע, הציונים בהתאם: סטיוארט עם 5, בורדיון וברנס עם 4 כל אחד והיידגר נקודת האור עם 6

|
צ'ינאנו אונואקו (רועי כפיר)
צ'ינאנו אונואקו (רועי כפיר)

יהוא אורלנד – 4: לא הצליח לו שום דבר

שליו לוגשי – 5: כרגיל, נתן את הכל, אבל זה לא הספיק 

דנבר ג'ונס – 4: 7 נקודות ו-0 אסיסטים זאת לא תרומה שרכז ראשון יכול לתת בגמר גביע.

פרדי בורדיון – 4: פתח עם 2 שלשות מהירות ומשם נעלם, כמו כמעט כל הקבוצה שלו. 

מקס היידגר – 6: קלע 3 שלשות במחצית הראשונה. אחר כך הפסיק לקלוע וניסה לפחות למסור אסיסטים. 

די ג'יי ברנס - 4: לא היה קיים במשחק.

צ'ינאנו אונואקו – 5: עשה פחות או יותר את המספרים בהתקפה, אבל היה נקודת תורפה ענקית בהגנה. 

נואה קרטר - 5: אחרי חצי גמר חלש מאוד שלו, נתן תרומה בהתקפה. 

אלייז'ה סטיוארט – 4: רק 10 נקודות באחוזים נמוכים. הרצליה לא יכולה לנצח את הצהובים ביום כזה שלו. 

