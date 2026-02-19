יום חמישי, 19.02.2026 שעה 23:15
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

חיזוק ליונתן אלון: יותם חנוכי יחתום בהפועל י-ם

אחרי הפציעה של נמרוד לוי, במועדון מהבירה נאלצו להגיב ויצרפו את השחקן של מכבי רעננה, שישחק נגד ב"ש/דימונה את מפגשו האחרון עם הקבוצה מהשרון

|
יותם חנוכי עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)
יותם חנוכי עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)

פציעות לצערנו הן חלק משגרת חייה של קבוצת ספורט, ובשבוע האחרון להפועל ירושלים נודע שנמרוד לוי נפצע והוא ייעדר מספר שבועות. בעקבות הפגיעה שלו, מחזיקת גביע ווינר נאלצה להגיב ולחזק את הסגל של יונתן אלון, והשם החם הוא של יותם חנוכי, שצפוי לעשות את הדרך לבירת ישראל.

שחקנה של מכבי רעננה רק לפני כמה ימים ערך משחק נגד הפועל תל אביב, מפגש בו קבוצתו הפסידה, וכעת היא אמור לעשות את הדרך מהשרון להפועל ירושלים, כאשר מחר (שישי, 13:00) רעננה תשחק נגד הפועל באר/דימונה, וזה צפוי להיות המשחק האחרון של חנוכי במדי הקבוצה.

חנוכי שיחק העונה ב-16 משחקים עם רעננה, בהם הוא רשם 22.2 דקות בממוצע, ובדקות הללו הוא העמיד 11.5 נקודות, 3.6 ריבאונדים ו-0.5 אסיסטים לערב. משחק השיא שלו היה נגד הפועל ת”א בסיבוב הראשון, ובו הוא קלע נגד האדומים 22 נקודות.

לפני כן בקריירה הוא שיחק בגלבוע/גליל, לאחר מכן קריית אתא, אחרי זה הפועל חולון, בהמשך הפועל גליל עליון וכאמור אחרי זה הוא הגיע לרעננה. מבחינת נקודות העונה הוא רושם את עונת השיא שלו ולראשונה עם ממוצע של דו ספרתי.

