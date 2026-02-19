מהמקום הראשון: דולגופיאט בגמר תרגיל הקרקע

ארטיום דולגופיאט חזר להתחרות בסבב הבינלאומי וכרגיל הוא מהבולטים ביותר. הערב (חמישי) מתעמל המכשירים העפיל מהמקום הראשון לגמר תרגיל הקרקע בגביע העולם בקוטבוס שבגרמניה.

המתעמל הוותיק ממכבי תל אביב העפיל לגמר תרגיל הקרקע מהמקום הראשון במוקדמות עם ציון של 14.566 נקודות. גם נועם ברקוביץ’ העפיל לגמר הקרקע מהמקום השישי לאחר שזכה ל-13.900 נקודות.

בנוסף, אייל אינדינג עלה לגמר סוס הסמוכות מהמקום השביעי בקוטבוס בזכות ציון של 14.365 נקודות. בנשים, ליהיא רז עלתה לגמר הקפיצות מהמקום השמיני עם 13.050.

ליהיא רז (Filippo Tomasi, באדיבות איגוד ההתעמלות)

המוקדמות שיתקיימו מחר

מחר יתקיימו המוקדמות בשלושה מכשירים נוספים בגברים ובשני המכשירים בנשים. דולגופיאט בולט כמובן בתרגיל הקרקע ורשם תרגיל מצוין בגביע האיגוד לפני כשבועיים, שם קיבל ציון גבוה ומרשים של 15.150 נקודות.