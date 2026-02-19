אלקמאר הופתעה מול נואה, אוראל גרינפלד שפט

הקונפרנס ליג שבה אלינו עם שלב הפלייאוף, ואיתו לצד מספר משחקים מעניינים גם צוות שיפוט ישראלי בהובלת אוראל גרינפלד שניהל את ההפסד המפתיע של אלקמאר לנואה. בנוסף, קריסטל פאלאס אכזבה עם 1:1 מול זרינסקי, לך פוזנן השיגה 0:2 חשוב מול קופס וסיגמה אולומוץ נפרדה בתיקו מול לוזאן.

נואה – אלקמאר 0:1

הארמנים היו קבוצת הבית היחידה שעמדה במשימה וניצחה לאחר שהם היממו את ההולנדים עם יכולת מרשימה. כובש השער היה האיש עם השם הקליט הובהנס אמבארדזומיאן שהכריע בדקה ה-53 את ההתמודדות.

גרינפלד שפט במשחק כשהוא כמובן לא יצא להתמודדות הזו לבד. רועי חסן, עידן ירקוני וגל לייבוביץ’ עמדו לצידו על המגרש, כאשר דניאל בר נתן ואיתן שמואלביץ’ תפקדו בעמדת ה-VAR.

שחקני נואה בטירוף (רויטרס)

זרינסקי – קריסטל פאלאס 1:1

האנגלים כבר תקופה לא קצרה מתקשים, כשגם הפעם הם סיימו באכזבה גדולה בבוסניה. זה התחיל טוב עם בעיטה חדה של איסמעילה סאר (43’) שמצאה את הרשת, אך קרלו אברמוביץ’ הוביל לחגיגה מקומית גדולה בדקה ה-55 והעביר את ההכרעה לאנגליה.

קופס – לך פוזנן 2:0

המשחק קיבל תפנית משמעותית כבר בדקות הפתיחה כשאנטוני קוזובאל כבש בדקה התשיעית לפולנים ומנגד ג’וסלין לוטומבה ספג אדום מיותר עם מרפק לפנים של שחקן יריב. טאופיק איסמאהיל (41’) סגר סיפור ונתן ניצחון חשוב לקבוצתו.

סיגמה אולומוץ – לוזאן 1:1

המשחק בצ’כיה התחיל דווקא עם יתרון של האורחת משער של נייתן באטלר בדקה ה-22, אך דניאל שטורם קבע שוויון בדקה ה-55 שהעביר את ההכרעה לשווייץ.