נוטינגהאם פורסט פירקה את פנרבחצ'ה באיסטנבול

האנגלים קטעו רצף של 3 משחקים ללא ניצחון עם 0:3 נהדר בטורקיה, שנעצרו לאחר 4 ניצחונות. 1:2 לסלטה ויגו אצל פאוק סלוניקי, 0:1 לבולוניה מול בראן

מורגן גיבס וויט חוגג (רויטרס)
מורגן גיבס וויט חוגג (רויטרס)

שלב הפלייאוף בליגה האירופית יצא לדרך הערב (חמישי) ונפתח עם הצגה גדולה של נוטינגהאם פורסט שניצחה 0:3 את פנרבחצ’ה באיסטנבול. בנוסף, סלטה ויגו ניצחה את פאוק סלוניקי, בולוניה את בראן וגנק את דינמו זאגרב.

פנרבחצ’ה – נוטינגהאם פורסט 3:0

איזו הצגה של האנגלים. לאחר שלושה משחקים ללא ניצחון, המאמן החדש ויטור פריירה הוביל למשחק נהדר בבכורה מול הטורקים שנעצרו במגרש הביתי וקטעו רצף של ארבעה ניצחונות.

הבלם מורילו כבש את שער היתרון (21’) בביצוע מפתיע עם דריבל ובעיטה מדויקת מחוץ לרחבה. איגור חסוס (43’) הכפיל מבישול של מורגן גיבס וויט, שכבש בעצמו בדקה ה-50 מבישול של החלוץ וסגר את הסיפור בדרך ל-0:3 בסיום.

שחקני נוטינגהאם פורסט חוגגים (רויטרס)שחקני נוטינגהאם פורסט חוגגים (רויטרס)

פאוק סלוניקי – סלטה ויגו 2:1

הספרדים הגיעו בתקופה לא טובה עם ניצחון בודד בשבעת המשחקים האחרונים, אך הצליחו להתאושש מול היריבה הקשה מיוון ולקבל מקדמה לגומלין. יאגו אספאס הוותיק כבש בדקה ה-34 ובישל לוויליוט סוודברג בדקה ה-43, שער מצמק של אלכסנדר ירמייף (77’) לא הספיק.

יאגו אספאס (רויטרס)יאגו אספאס (רויטרס)

בראן – בולוניה 1:0

לאחר שהשיגה ניצחון חשוב מול טורינו, בולוניה מייצרת מומנטום עם 0:1 קטן/גדול מול בראן. שער בודד של סנטיאגו קסטרו בדקה התשיעית הכריע מול הנורבגים.

שחקני בולוניה חוגגים את השער היחיד במשחק (רויטרס)שחקני בולוניה חוגגים את השער היחיד במשחק (רויטרס)

דינמו זאגרב – גנק 3:1

הופעה נהדרת של הבלגים שמשיגים וואחד של יתרון לגומלין בזכות אחד, זקאריה אל וואחדי. המרוקני אמנם מגן ימני, אך השלים צמד אדיר בדקה 21 ו-90 שהעניק לקבוצתו מקדמה משמעותית. בריאן היינן כבש ראשון בדקה ה-15, דיון בלג’ו רק צימק זמנית.

