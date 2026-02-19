בזכות מהפך: אלקראס העפיל לחצי הגמר בדוחא

אליפות קטאר הפתוחה המשיכה היום (חמישי) עם קרלוס אלקראס, שחזר בטורניר בדוחא (שעל 500 נקודות) למשטח לראשונה מאז עשה היסטוריה באליפות אוסטרליה. הספרדי המצוין שיחק ברבע הגמר מול קארן חצ'אנוב וגבר עליו בדרך לשלב הבא. כמו כן, סטפנוס ציציפאס הודח באותו מעמד לאחר שנכנע לאנדריי רובליוב.

קרלוס אלקראס – קארן חצ'אנוב 1:2

המדורג ראשון בעולם גבר 7:6 (7:3), 4:6, 3:6 על המדורג 17 מרוסיה. במערכה הראשונה, חצ'אנוב פתח חזק והצליח לגנוב את הניצחון לאחר מאבק צמוד שהוכרע בשובר שוויון. במערכה השנייה: הספרדי חזר למשחק עם שבירה קריטית שהספיקה לו כדי להשוות ובמערכה המכרעת אלקראס כבר השתלט על הקצב, שבר את חצ'אנוב וסגר את הסיפור כדי להשיג כרטיס לחצי הגמר.

סטפנוס ציציפאס – אנדריי רובליוב 2:0

במערכה הראשונה, היווני הפסיד 6:3, כאשר הרוסי הציג משחק אגרסיבי מהקו האחורי, רשם שבירה מוקדמת ושמר על היתרון עד לסיום המערכה הראשונה. המערכה השנייה נגמרה עם 7:6 לרובליוב (2:7), והיא הייתה צמודה הרבה יותר, ללא שבירות משמעותיות, אך בשובר השוויון רובליוב העלה רמה וחתם בצורה משכנעת.

תוצאות נוספות

יירי להצ'קה – ארתור פילס 2:0 (6:3, 6:3)