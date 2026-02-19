יום חמישי, 19.02.2026 שעה 22:40
ספורט אחר  >> טניס

בזכות מהפך: אלקראס העפיל לחצי הגמר בדוחא

הספרדי שמדורג ראשון בעולם רוצה הצלחה נוספת אחרי אוסטרליה, וגבר 7:6, 4:6, 3:6 על חצ'אנוב בדרך לשלב הבא בטורניר בקטאר. ציציפאס נכנע לרובליוב

|
קרלוס אלקראס (רויטרס)
קרלוס אלקראס (רויטרס)

אליפות קטאר הפתוחה המשיכה היום (חמישי) עם קרלוס אלקראס, שחזר בטורניר בדוחא (שעל 500 נקודות) למשטח לראשונה מאז עשה היסטוריה באליפות אוסטרליה. הספרדי המצוין שיחק ברבע הגמר מול קארן חצ'אנוב וגבר עליו בדרך לשלב הבא. כמו כן, סטפנוס ציציפאס הודח באותו מעמד לאחר שנכנע לאנדריי רובליוב.

קרלוס אלקראס – קארן חצ'אנוב 1:2

המדורג ראשון בעולם גבר 7:6 (7:3), 4:6, 3:6 על המדורג 17 מרוסיה. במערכה הראשונה, חצ'אנוב פתח חזק והצליח לגנוב את הניצחון לאחר מאבק צמוד שהוכרע בשובר שוויון. במערכה השנייה: הספרדי חזר למשחק עם שבירה קריטית שהספיקה לו כדי להשוות ובמערכה המכרעת אלקראס כבר השתלט על הקצב, שבר את חצ'אנוב וסגר את הסיפור כדי להשיג כרטיס לחצי הגמר.

סטפנוס ציציפאס – אנדריי רובליוב 2:0

במערכה הראשונה, היווני הפסיד 6:3, כאשר הרוסי הציג משחק אגרסיבי מהקו האחורי, רשם שבירה מוקדמת ושמר על היתרון עד לסיום המערכה הראשונה. המערכה השנייה נגמרה עם 7:6 לרובליוב (2:7), והיא הייתה צמודה הרבה יותר, ללא שבירות משמעותיות, אך בשובר השוויון רובליוב העלה רמה וחתם בצורה משכנעת.

תוצאות נוספות

יירי להצ'קה – ארתור פילס 2:0 (6:3, 6:3)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */