יום חמישי, 19.02.2026 שעה 20:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
5312-6320הפועל בנות קטמון1
4717-8320מ.ס. קרית גת2
2836-3120אסא ת"א3
2734-3520מכבי חולון4
2636-3419מכבי כשרונות חדרה5
1831-1919הפועל רעננה6
1059-1420פנתרות אשדוד7
769-1520מ.כ. רמת השרון8

רעננה ניצחה 1:4 בדרבי השרון, גם אס"א ת״א חגגה

המחזור ה-20 סיפק חגיגת שערים, כשהפועל רעננה הביסה את רמה״ש, אס"א תל אביב השיגה 0:3 מרשים על אשדוד. 0:0 לחולון וחדרה, 2:2 לקטמון וקריית גת

|
שחקניות רמת השרון בסיום (שחר גרוס)
שחקניות רמת השרון בסיום (שחר גרוס)

המחזור ה-20 של ליגת העל לנשים נערך הערב (חמישי) עם שורה של מפגשים מסקרנים, ובמרכזם תצוגת תכלית של הפועל רעננה שחזרה מגרונדמן עם שלוש נקודות יקרות.

מ.כ רמת השרון – הפועל רעננה 4:1

החניכות מרעננה הגיעו בטירוף לדרבי השרון וסגרו עניין מוקדם יחסית. אלשדאי אחאמפונג הצטיינה עם צמד מהיר (23', 33') שהימם את המארחות. פאוסטינה קיירמה עוד נתנה תקווה לרמת השרון עם שער מצמק רגע לפני הירידה להפסקה (45'), אך המחצית השנייה הייתה שייכת לאורחות. מאיה חיטמן (55') ושער עצמי של ליה רן (67') חתמו את התוצאה והבטיחו ניצחון חוץ מרשים.

מכבי אס"א תל אביב – מכבי פנתרות אשדוד 0:3

באצטדיון בנס ציונה, אס"א תל אביב הציגה משחק יעיל ושמרה על רשת נקייה. נייטיאלי קוסטה קוריאה פתחה את החגיגה בדקה ה-26, ויקטוריה ציקון הכפילה במחצית השנייה (66') ושי-לי גלאון נעצה את המסמר האחרון בדקה ה-86 כדי לקבוע 0:3 חלק בסיום.

מכבי חולון – מכבי כשרונות חדרה 2:2

המשחק המאוזן של הערב נערך באצטדיון הקוממיות. אלקסנדרה ינבה העלתה את חדרה ליתרון מוקדם (14'), אך רביד כהן השוותה לזכות חולון על סף המחצית. ינבה השלימה צמד והחזירה את היתרון לאורחות (57'), אלא שנאהי אסטלה מארי גוסי אמרה את המילה האחרונה בדקה ה-67 וקבעה חלוקת נקודות צודקת בין הצדדים.

הפועל קטמון ירושלים – מ.ס קרית גת 0:0

במשחק המוקדם של הערב בעמק הארזים, המוליכה מקרית גת והירושלמיות לא הצליחו למצוא את הרשת. למרות ניסיונות משני הצדדים, המשחק הסתיים בתיקו ללא שערים, תוצאה שעשויה לשרת את שאר קבוצות הצמרת במאבקן על המיקומים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */