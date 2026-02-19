רעננה ניצחה 1:4 בדרבי השרון, גם אס"א ת״א חגגה

המחזור ה-20 של ליגת העל לנשים נערך הערב (חמישי) עם שורה של מפגשים מסקרנים, ובמרכזם תצוגת תכלית של הפועל רעננה שחזרה מגרונדמן עם שלוש נקודות יקרות.

מ.כ רמת השרון – הפועל רעננה 4:1

החניכות מרעננה הגיעו בטירוף לדרבי השרון וסגרו עניין מוקדם יחסית. אלשדאי אחאמפונג הצטיינה עם צמד מהיר (23', 33') שהימם את המארחות. פאוסטינה קיירמה עוד נתנה תקווה לרמת השרון עם שער מצמק רגע לפני הירידה להפסקה (45'), אך המחצית השנייה הייתה שייכת לאורחות. מאיה חיטמן (55') ושער עצמי של ליה רן (67') חתמו את התוצאה והבטיחו ניצחון חוץ מרשים.

מכבי אס"א תל אביב – מכבי פנתרות אשדוד 0:3

באצטדיון בנס ציונה, אס"א תל אביב הציגה משחק יעיל ושמרה על רשת נקייה. נייטיאלי קוסטה קוריאה פתחה את החגיגה בדקה ה-26, ויקטוריה ציקון הכפילה במחצית השנייה (66') ושי-לי גלאון נעצה את המסמר האחרון בדקה ה-86 כדי לקבוע 0:3 חלק בסיום.

מכבי חולון – מכבי כשרונות חדרה 2:2

המשחק המאוזן של הערב נערך באצטדיון הקוממיות. אלקסנדרה ינבה העלתה את חדרה ליתרון מוקדם (14'), אך רביד כהן השוותה לזכות חולון על סף המחצית. ינבה השלימה צמד והחזירה את היתרון לאורחות (57'), אלא שנאהי אסטלה מארי גוסי אמרה את המילה האחרונה בדקה ה-67 וקבעה חלוקת נקודות צודקת בין הצדדים.

הפועל קטמון ירושלים – מ.ס קרית גת 0:0

במשחק המוקדם של הערב בעמק הארזים, המוליכה מקרית גת והירושלמיות לא הצליחו למצוא את הרשת. למרות ניסיונות משני הצדדים, המשחק הסתיים בתיקו ללא שערים, תוצאה שעשויה לשרת את שאר קבוצות הצמרת במאבקן על המיקומים.