יום חמישי, 19.02.2026 שעה 20:54
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

בתום מאבק צמוד: מרדכי זכה ב-Winner המחזור

השחקן שמככב בק"ש סיים במקום הראשון בהצבעה לאחר שכבש ובישל. נבות רטנר ממכבי חיפה שני, קינגס קאנגווה מב"ש שלישי וסתיו טוריאל מהפועל ת"א רביעי

|
יאיר מרדכי (צור חלפון - גרפיקה)
יאיר מרדכי (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור ה-23 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים מעניינים ומותחים, שהשפיעו על מאבקי האליפות, הפלייאוף והירידה. לפני שממשיכים למחזור הבא, אתם הצבעתם ובחרתם את Winner המחזור, ובתום מאבק צמוד הזוכה הוא יאיר מרדכי מעירוני קריית שמונה.

הכוכב של הצפוניים חווה עונה נהדרת כשהפעם הוא כבש ובישל ב-2:2 של קבוצתו מול עירוני טבריה. ההופעה המרשימה שלו שבה היה מעורב בשני השערים של הקבוצה הספיקה לו כדי לקטוף את התואר השבועי.

לוגו Winner (מערכת ONE)לוגו Winner (מערכת ONE)

שאר המצטיינים של השבוע

מעט מאחורי מרדכי במקום השני סיים נבות רטנר, הכישרון העולה של מכבי חיפה. הוא היה האיש הבולט על המגרש ב-0:4 של מכבי חיפה מול בני סכנין והמשיך להציג את הרמה הגבוהה שהראה מאז הופעת הבכורה בבוגרים.

נבות רטנר (עמרי שטיין)נבות רטנר (עמרי שטיין)

למקום השלישי הגיע קינגס קאנגווה. קשר הפועל באר שבע העלה הילוך בתקופה האחרונה, כשהפעם כבש שער ניצחון קריטי ב-1:2 מול מ.ס אשדוד.

קינגס קאנגווה בטירוף (ראובן שוורץ)קינגס קאנגווה בטירוף (ראובן שוורץ)

סתיו טוריאל היה זה שסיים במקום הרביעי כשהוא חזר לכבוש לאחר חודשיים, ועשה זאת עם צמד חשוב עבור הפועל תל אביב, שנותרה מושלמת בבית עם 1:3 מול הפועל ירושלים.

סתיו טוריאל מאושר (ראובן שוורץ)סתיו טוריאל מאושר (ראובן שוורץ)

את המקום החמישי חלקו שניים – רותם קלר ואלון תורג’מן. הראשון כבש ובישל ב-0:4 מול בני ריינה, בעוד השני הכריע עם שער בהופעה הראשונה לאחר המעבר להפועל חיפה בדרך ל-0:1 מול הפועל פתח תקווה.

