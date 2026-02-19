בתום מאבק צמוד: מרדכי זכה ב-Winner המחזור

המחזור ה-23 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים מעניינים ומותחים, שהשפיעו על מאבקי האליפות, הפלייאוף והירידה. לפני שממשיכים למחזור הבא, אתם הצבעתם ובחרתם את Winner המחזור, ובתום מאבק צמוד הזוכה הוא יאיר מרדכי מעירוני קריית שמונה.

הכוכב של הצפוניים חווה עונה נהדרת כשהפעם הוא כבש ובישל ב-2:2 של קבוצתו מול עירוני טבריה. ההופעה המרשימה שלו שבה היה מעורב בשני השערים של הקבוצה הספיקה לו כדי לקטוף את התואר השבועי.

לוגו Winner (מערכת ONE)

שאר המצטיינים של השבוע

מעט מאחורי מרדכי במקום השני סיים נבות רטנר, הכישרון העולה של מכבי חיפה. הוא היה האיש הבולט על המגרש ב-0:4 של מכבי חיפה מול בני סכנין והמשיך להציג את הרמה הגבוהה שהראה מאז הופעת הבכורה בבוגרים.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

למקום השלישי הגיע קינגס קאנגווה. קשר הפועל באר שבע העלה הילוך בתקופה האחרונה, כשהפעם כבש שער ניצחון קריטי ב-1:2 מול מ.ס אשדוד.

קינגס קאנגווה בטירוף (ראובן שוורץ)

סתיו טוריאל היה זה שסיים במקום הרביעי כשהוא חזר לכבוש לאחר חודשיים, ועשה זאת עם צמד חשוב עבור הפועל תל אביב, שנותרה מושלמת בבית עם 1:3 מול הפועל ירושלים.

סתיו טוריאל מאושר (ראובן שוורץ)

את המקום החמישי חלקו שניים – רותם קלר ואלון תורג’מן. הראשון כבש ובישל ב-0:4 מול בני ריינה, בעוד השני הכריע עם שער בהופעה הראשונה לאחר המעבר להפועל חיפה בדרך ל-0:1 מול הפועל פתח תקווה.