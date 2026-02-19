עונש כבד: הרחקה ל-3 חודשים וקנס לג'קי בן זקן

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל גזר היום (חמישי) עונש כבד על ג'קי בן זקן, האיש החזק במ.ס. אשדוד. בגין אירועי המשחק מול בני ריינה ודבריו נגד צוות השיפוט והפרת הרחקה קודמת, החליט הדיין עו"ד נעם ליובין להרחיק את בן זקן ל-3 חודשים בפועל מכל פעילות ולהשית עליו קנס כספי כבד. למעשה בן זקן הורחק עד סוף העונה.

השתלשלות האירועים: מנהרת השחקנים והקללות מהיציע

התיק עסק באירוע בו שהה בן זקן באזור חדרי ההלבשה ואף נכנס אליהם טרם המשחק, וזאת למרות שהיה תחת עונש הרחקה פעיל. על פי דו"ח המשקיף, הועברה התראה בנושא למנהל הקבוצה, אדיר טובול, אך הנאשם נראה במקום. בנוסף, צוין כי בן זקן נשמע מקלל "בקללות נמרצות" את שופט המשחק לאורך כל ההתמודדות.

במהלך הדיון, עשה בית הדין שימוש בסמכותו והחליט להחמיר את כתב האישום, כך שמעבר לעבירה של אי קיום החלטת מוסד שיפוטי, נוסף גם סעיף של העלבת שופט המשחק.

ג'קי בן זקן (רדאד ג'בארה)

טענות ההגנה: "אני כמו כל אוהד ביציע"

בכתב ההגנה טען בן זקן כי לא נכנס לחדרי ההלבשה וכי המעבר במנהרה היה הדרך היחידה שלו להגיע ליציע. עוד טען כי כל אמירה שנאמרה מהיציע היא "אמירה של אוהד" וכי מדובר בביקורת לגיטימית. בן זקן אף הוסיף כי שופט המשחק לא יכול היה לשמוע את הקללות וכי הוא כבר נשפט על אירועים דומים לאחרונה.

החלטת הדיין: "אחריות מוגברת כבעל תפקיד"

הדיין ליובין דחה את טענותיו של בן זקן אחת לאחת. בהחלטתו קבע כי דו"חות השופט והמשקיף מספקים "עדות אמינה וחותכת למעשיו של הנאשם".

באשר לטענה כי מדובר בביקורת לגיטימית, כתב הדיין: "לא מצאתי בדבריו של הנאשם כל טיעון נגדי אשר יש בו לבסס סתירה לנאמר ע"י השופט והמשקיף... 'אתה חתיכת אפס', 'אתה שופט בושה' וכו', אינם במסגרת הביקורת הלגיטימית המותרת וזאת בלשון המעטה."

הדיין הדגיש כי בן זקן אינו יכול להיחשב ל"אוהד מן המניין" בשל מעמדו כנציג הקבוצה במנהלת ובעל תפקיד: "הוזכר לנאשם כי אינו מצוי בשנתו הראשונה בעולם הכדורגל וידוע לו היטב כי אינו כ'אחד האדם'... נושא הוא באחריות מוגברת עקב היותו בעל תפקיד".

נועם ליובין (אסי ממן)

העונש: הפעלת תנאים מצטברים

מאחר וכנגד בן זקן עמדו עונשי תנאי מתיקים קודמים (שעסקו בהעלבת שופט וביזוי מוסדות), קבע בית הדין כי אין מנוס מהפעלתם.

הראשון, הרחקה בפועל: חודש ימים בגין התיק הנוכחי פלוס עונש חודשיים על תנאי שהופעל, כלומר 3 חודשי הרחקה מכל פעילות.

השני, קנס כספי: 5,000 שקלים בגין התיק הנוכחי פלוס 15,000 שקלים על תנאי שהופעל, כלומר בסך הכל 20,000 שקלים קנס בפועל.

הדיין הטיל ביקורת חריפה: “מגרש הכדורגל אינו שטח 'אקס תרבותי' שבו אדם חופשי להתיר כל רסן”, וסיכם את פסק הדין בנימה אישית: "למרות שהיה מתחייב הדבר, לא הוספתי לנאשם עוד ענישה על תנאי מתוך מחשבה שיכול והנאשם יבין... כי אין זו הדרך וייחדל מהתנהגותו זו אשר אינה מכבדת אותו ואת הסובבים".