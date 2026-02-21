יום שבת, 21.02.2026 שעה 14:59
שונות  >> הווינרים של השנה

בוחרים את ה-GOAT הישראלי בספורט הקבוצתי

פודקאסט מצדיעים לווינרים בשיתוף הטוטו בוחרים את הספורטאי הגדול בכל הזמנים. לאן הגיע אבדיה? איפה ממוקמים בניון וזהבי ומי נותרו בחוץ? האזינו

אלי אוחנה, ערן זהבי, דני אבדיה, יוסי בניון ואייל ברקוביץ' (רדאד ג'בארה, IMAGO ורויטרס)
אלי אוחנה, ערן זהבי, דני אבדיה, יוסי בניון ואייל ברקוביץ' (רדאד ג'בארה, IMAGO ורויטרס)

ההגעה של דני אבדיה למשחק האולסטאר של ה-NBA גרמה לכולנו לתהות - האם הוא ה-עז של הספורט הישראלי? לשם כך, פודקאסט מצדיעים לווינרים בשיתוף הטוטו התכנס כדי להכריע בסוגיה, כאשר הפאנל התבקש לבחור מיהם השלושה הגדולים ביותר בספורט הקבוצתי בתולדות ישראל.

רז אמיר, עמית לוינטל ומוטל’ה רפלד בחרו כל אחד את העשירייה שלו ולאחר שלא היו הסכמות לגבי העשרה, סקרנו את כל ה-13 שנכנסו לרשימות המשותפות והגענו כמובן עד לבחירה בשלושה הגדולים ביותר וגם ה-GOAT מביניהם.

אז איפה אבדיה? לאן הגיע אייל ברקוביץ׳? האם יוסי בניון נבחר לפני מיקי ברקוביץ׳ ואיפה חיים רביבו, אלי אוחנה, ערן זהבי, מוטל’ה שפיגלר, דורון ג׳מצ׳י ועוד? 

מיקי ברקוביץמיקי ברקוביץ'. לאיזה מקום הוא הגיע? (יניב גונן)

הסקירה המלאה מחכה לכם בפרק, האזנה נעימה, ואחר כך אתם מוזמנים להגיב מה חשבתם על הבחירות. 

אז מי הטופ 3 עליהם הסכימו, מי במקום הראשון ומי נותרו מחוץ לעשירייה? הכל מחכה לכם בפרק. האזנה נעימה.

