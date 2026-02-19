ינאי: פותח סקר של אפשרות חזרה להיכל שלמה

אי אפשר להתעלם מהירידה בכמות הקהל במשחקים של הפועל תל אביב, וכנראה שגם הבעלים לא יכול להתעלם. בשיאה של עונת יורוליג וכשלא הרבה אוהדים מגיעים על אף ההצלחה של הקבוצה, עופר ינאי פרסם הודעה דרמטית ברשתות החברתיות, במטרה ולנסות לפתוח דף חדש, ובה הוא לקח אחריות על המצב.

עופר ינאי פתח: “אוהדות ואוהדים יקרים, אין זה סוד שבשבועות האחרונים נוצר פער בין המועדון לבין חלקים גדולים מהקהל. זהו מצב שאינו נכון להפועל תל אביב ואינו משקף את העוצמה האמיתית של הקהילה האדומה. הפועל, לפני הכול, היא אנשים. לב. מחויבות. זהות משותפת. חזון”.

ינאי המשיך: “האחריות של כולנו (בעלים, הנהלה, שחקנים ואוהדים) היא לשמור על המועדון מאוחד ולהצעיד אותו קדימה. אני גאה מאוד בהישגים שלנו בשנתיים האחרונות. ההשקעה העצומה, השינוי הניהולי והדרך המקצועית הובילו אותנו להישגים חסרי תקדים ולתואר היסטורי”.

אוהדי הפועל תל אביב שהגיעו לארנה (רועי כפיר)

“כמוביל המערכת, האחריות היא קודם כל עליי”

הבעלים הוסיף: “לצד ההישגים, נוצר פער מכאיב בין החלום לבין המציאות. רבים מכם בחרו שלא להגיע למשחקים. הסיטואציה הזו מסבה לי כאב עצום. כמוביל המערכת, האחריות היא קודם כל עליי. אני אוהב מאוד את קהילת אוהדי הפועל תל אביב, ומוכן לעשות הרבה כדי לאחד את הקהילה מחדש סביב המועדון. כי בלי חיבור אמיתי בינינו - אין הפועל”.

עוד ממנו: “במטרה להמשיך לבנות קדימה ולתקן את הדרוש תיקון, החלטנו לפנות אליכם בסקר קצר ובשקיפות מלאה, ולשאול האם נכון לדעתכם לחזור ולשחק את משחקי הליגה בעונה הבאה באולם הדרייב אין. אציין כי עמדת ארגון האוהדים כפי שנמסרה לי שוללת גם פתרון זה ודורשת משחקי יורוליג בארנה בירושלים. עמדה זו נשארת בעינה גם אם האולם החדש יחל להיבנות”.

ינאי המשיך: “הם מוזמנים בהזדמנות זו לעדכן אותנו ככל שחל שינוי בעמדתם. ביחס לדעתי שלי בנושא, לתפיסתי הפועל צריכה לשחק באולם הגדול והטוב ביותר עבורה וכזה שיאפשר לקהילת האוהדים לגדול. לו הדבר היה תלוי בי בלבד הרי שההחלטה הנכונה הייתה לשחק במנורה בשנים הקרובות לצד קידום פרויקט האולם החדש שיקום במקום הדרייב אין הנוכחי למרות שלוחות הזמנים שם מאכזבים גם אותי”.

עופר ינאי (ראובן שוורץ)

“לתת אולם במתנה ליריבה זה לא להבין מה זה להתחרות”

עוד כתב: “יותר מכך העובדה שיש בינינו המעדיפים להעניק אולם עירוני כ’מתנה’ ליריבה העירונית שלנו הוא חוסר הבנה של מהו יתרון תחרותי וכיצד מנצחים. עם זאת, ככל שהציבור הרחב יחליט אחרת אכבד זאת. אנחנו נפנה בסקר לארבע קבוצות – מנויי דרייב אין, מנויים קיימים, מנויי שנה שעברה ובעלי היסטוריית רכישה ונפרסם את התוצאות”.

לסיכום ינאי רשם: “במקביל, מתוך רצון אישי שלי ולאחר התייעצות עם שותפיי והנהלת הקבוצה החלטתי, בשלב זה, להקפיא את השיח הישיר והשוטף עם אוהדים, לצמצם את השיח הפומבי ולהימנע מלהתראיין לתקשורת. כעת נדרשת עבודה פנימית. פחות דיבורים ויותר מעשים. תמיד אבוא לשיר לך. שלכם, עופר”.