נערים א׳: מהפך בצמרת הליגה של יזרעאל

בית"ר חיפה זכתה בניצחון 0:1 במשחק החוץ מול הפועל עפולה, בכך החליפו הקבוצות מקומות ובית"ר חיפה מוצאת את עצמה בפסגת טבלת הליגה של יזרעאל

ביתר חיפה נערים א (באדיבות המועדון)
אין רגע דל במאבקי הצמרת בליגת מחוז יזרעאל בשנתון נערים א'. אתמול (רביעי) נרשמה תזוזה משמעותית בצמרת הגבוהה, זאת לאחר שבית״ר חיפה רשמה ניצחון חוץ חשוב במיוחד, 0:1 על הפועל עפולה, מוליכת הטבלה.

עפולה הגיעה למשחק מהמקום הראשון עם יתרון של נקודה, אך שחקני בית״ר חיפה הפגינו אופי, משמעת ונחישות, ובסיום 90 דקות איכותיות יצאו עם שלוש נקודות יקרות, ששלחו אותם אל המקום הראשון בטבלה, עם יתרון של שתי נקודות בפסגה על פני הפועל עפולה. בנוסף, לבית"ר חיפה יתרון של שלוש נקודות ומשחק עודף על פני מכבי עין מאהל. 

המשחק נפתח בקצב גבוה, וכבר בדקה ה-19 נרשמה נקודת מפתח משמעותית: כדור עומק של קשר עפולה מצא את חלוץ עפולה, שניצב במצב של אחד על אחד מול שוער בית״ר חיפה, שליו זכריה. השוער הפגין קור רוח, תזמון מצוין ואומץ, יצא בצורה מושלמת, קפץ קדימה ולקח את הכדור מבין רגליו של החלוץ, בכך הציל את קבוצתו מספיגת שער בטוח. המהלך הזה נתן ביטחון רב לקבוצה והיווה נקודת מפנה מוקדמת במשחק.

נערים אנערים א' ביתר חיפה (באדיבות המועדון)



שער הניצחון הגיע בדקה ה-43, כאשר מלך שערי הקבוצה והליגה, אורי יחזקאל, שוב הוכיח את האיכות והחדות שלו מול השער, בעט מהרחבה ווכבש את שערו ה-29 בכל המסגרות העונה. שער חשוב ויקר שהעלה את החיפאים ליתרון 0:1.

במחצית השנייה הציגה בית״ר חיפה משחק הגנה מאורגן, משמעת טקטית גבוהה ורוח לחימה, תוך שליטה בקצב המשחק והתמודדות מצוינת עם הלחץ של הקבוצה הביתית, שלא הצליחה למצוא את הרשת ובסיום ניצחון 0:1 חשוב לזכות בית"ר חיפה. 

במסגרת מדיניות מחלקת הנוער של בית"ר חיפה לקידום שחקנים צעירים, שותפו במשחק זה בשורות הקבוצה המנצחת מספר שחקני נערים ב׳: עידו מזרחי ואדם לנדסמן פתחו בהרכב והשלימו 90 דקות מלאות באחריות ובבגרות מרשימה. בהמשך עלו מהספסל שילה בנימין, מעיין גזיל ומייק עיסא, שהשתלבו היטב ותרמו לשמירה על היתרון עד לסיום. שילובם מהווה עדות ישירה לאמון המקצועי ולדרך הברורה של המועדון בבניית שחקנים והכנתם לשלבים הבאים.

איאד רוחאנה (פרטי)איאד רוחאנה (פרטי)



מאמן הקבוצה, איאד רוחאנה, אמר בסיום: “ידענו שאנחנו מגיעים למשחק קשה מאוד מול קבוצה איכותית שנמצאת במקום הראשון. השחקנים הראו בגרות, אחריות ומשמעת לאורך כל המשחק. הם עמדו בלחץ, נלחמו אחד בשביל השני והוכיחו אופי אמיתי. אני גאה מאוד בשחקנים, במיוחד לאור שילוב השחקנים הצעירים שעמדו במשימה בצורה מרשימה. זה ניצחון חשוב מאוד, אבל אנחנו נשארים צנועים וממשיכים לעבוד קשה".

מאז הקיץ האחרון עוברת מחלקת הנוער של בית"ר חיפה, תהליך עומק משמעותי תחת ניהולו המקצועי של דאוד הלון. שינוי מקצועי וערכי שמטרתו לייצר סטנדרט חדש בכל מחלקת הנוער. בניית תכנית עבודה אחידה לכל השנתונים, דגש חזק על קידום שחקנים צעירים לקבוצות מעל גילם, חיזוק המשמעת והזהות המועדונית, והצבת רף גבוה יותר של מחויבות ואחריות – הן מצד הצוותים והן מצד השחקנים.

בית״ר חיפה ממשיכה לבסס את עצמה כמועדון שמקדם שחקנים באמת ולא רק מדבר על כך, מועדון שבונה קבוצות עם זהות חזקה, אופי תחרותי ורעב להצלחה ומכוון קדימה עם אמונה גדולה, דרך ברורה ומטרה חד־משמעית. הדבר מתבטא בעונה זו גם בהצלחה של קבוצות בגילאים השונים במשחקי הליגות. קבוצת הנוער מוליכה את טבלת המפרץ, קבוצת נערים א' מוליכה את טבלת יזרעאל, קבוצת ג' מדורגת במקום השישי בטבלת ארצית צפון. 

