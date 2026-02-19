אהבת השם ליריבו הטורקי: ארסק אותך ותבכה

ביום שבת הקרוב ב-21:00, שידור חי בערוץ ONE2, הלוחם הישראלי אהבת השם גורדון ירצה להמשיך לעשות היסטוריה בקרב מול יריבו הטורקי עלי קויונצ'ו, במסגרת אירוע UTMA 17 בליטא. בשעה זו, הלוחם הישראלי דיבר הערב (חמישי) לקראת הקרב הגדול, במסיבת עיתונאים שהועברה ששידור ישיר מליטא כאן באתר ONE.

כזכור, אהבת השם גורדון חימם את האווירה בראיון שלו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס גם לצד הפוליטי של העניין: “הוא יריב ראוי, אבל נעשה ממנו קבב טורקי. הקרב זה מעבר לתשלום, זה בשביל המדינה. שלא יבוא עם תירוצים ולהתבכיין, אלא להילחם. גם אם ארדואן יגיע נשבור אותו”.

קויונצ'ו מצידו, זכה לתשומת לב לא רק בגלל יכולתו בזירה, אלא גם כי חלק מהקידום סביב הקרב כלל מסרים פוליטיים ברשתות החברתיות, כאלה שהוסיפו עוד יותר למתח וללהט בין הצדדים.

בתחילת האירוע, לפני שכל הלוחמים הגיעו לשולחן כדי לדבר ולענות על השאלות לקראת האירוע, כל לוחם הוצג בנפרד. קויונצ'ו הטורקי נכנס לפני אהבת השם, שבכניסה שלו התקבל בהמון מחיאות כפיים מהקהל הישראלי שהגיע ובשירת “עם ישראל חי”.

אהבת השם גורדון פתח את דבריו, תחילה בלי התייחסות ליריבו מטורקיה, אלא עם תודה ופירגון למי שהגיע ללוות אותו: “טוב לחזור. כשאחד הולך למלחמה, כולם יוצאים איתו. אני כאן עם המשפחה שלי, עם החברים, ואנחנו מוכנים לתת שואו”.

אחרי ההופעה שלך בנובמבר, קיבלת יותר הערצה ואהדה מהמקומיים?

”כמובן, אני אוהב את הליטאים וקיבלתי המון הודעות מהם. בשבת אנחנו נילחם, האנשים שלי ביחד עם שלכם, זה יהיה מדהים. אני לא יכול לחכות”.

האתגר שלך כאן הוא יותר קשה, ליריבך הטורקי יש המון ניסיון.

”ראיתי את הקרב שלו, אני הולך לנצח אותו. הפנים שלו יתרסקו לרצפה. בקרב הקודם שלך בכית כמו ילדה”.

עלי קויונצ'ו הגיב לו: “שלא ידבר כמו ילדה. שיסתום את הפה, אני ארסק אותו”.

אהבת השם החזיר: “אני נבחרתי לכאן ואני בחרתי בו. הוא לא ברמה שלי”.

קויונצ'ו הגיב שוב: “אין לי מה להגיד, אני אראה לו בזירה. אני מבקש ממנו לחייך אחרי הקרב כמו שהוא מחייך עכשיו”.

אהבת השם: “אני הולך לחייך, אתה הולך לבכות”.

אחר כך האירוע עבר לחלק של שאלות מן הקהל, מישהו שאל את עלי אם הוא מוכן למרפקים של אהבת השם. עלי ענה: “יש לי הרבה יותר מרפקים ממנו, הוא צריך לדאוג. הלוחמים האמיתיים לא מפחדים”.

אהבת השם נשאל על כך שזה הקרב השני שלו והאם הוא הולך להיות מתחרה דומיננטי בארגון, והשיב: “אני רוצה להיות האלוף של הארגון, האלוף הכי צעיר. אתם תראו את הפרצוף שלי כאן עוד הרבה”.