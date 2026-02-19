מיקי זוהר: נקים את בית האיגודים בווינגייט

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הצהיר הערב (חמישי) כי יקים במכון וינגייט את ״בית האיגודים״ אליו ייכנסו משרדיהם של איגודי הספורט בארץ. איגודי ספורט גדולים נוספים בדרך להעתיק את משרדיהם למכון הלאומי לספורט, כאשר האיגוד הראשון שבוחן זאת - איגוד השייט.

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הצהיר: “אנחנו רוצים להקים את בית האיגודים, כך שכל איגודי הספורט יעברו לווינגייט עם משרדים מסודרים. בדקנו את זה, מדובר בעלות של כ-20 מיליון שקל. הרעיון הוא שכמה שיותר מכל האיגודים בארץ יהיו במכון הלאומי תחת קורת גג אחת”.

ל-ONE נודע כי בימים האחרונים איגוד השייט החל במשא ומתן להעתקת משרדיו ממתחם הספורט בהדר יוסף בתל אביב למכון וינגייט, כחלק מהיוזמה של השר להקים בניין מיוחד ובו יישבו ההנהלות. גם איגוד הכדוריד פנה ביוזמתו על מנת להקים בית לאומי והנושא נבחן.

כל זאת, במטרה להביא עוד גופים מהספורט הישראלי לתוך מכון וינגייט שעבר לניהולו של ארי שטינברג לאחרונה. כזכור, לאחרונה הצטרפו למכון וינגייט משרדיהם של מרכז הפועל, עמותת ערכים בספורט, עמותת ספיישל אולימפיקס, איגוד הטריאתלון ואיגוד הקשתות. בקרוב ייכנסו איגודים נוספים פנימה