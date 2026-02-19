עכשיו זה רשמי: סאקה האריך חוזה בארסנל

עכשיו זה רשמי. לאחר שהדיווחים מלפני מספר ימים טענו כי הכל סגור, ארסנל הודיעה היום (חמישי) כי כוכב המועדון בוקאיו סאקה חתם על חוזה ארוך טווח. הקשר האריך חוזה עד 2031, וצפוי להרוויח יותר מ-300,000 ליש”ט לשבוע.

רק אתמול כבש הכוכב את שער היתרון של קבוצתו מול וולבס וחגג עם תנועת חתימה מול היציעים, שסימנה את ההכרזה הקרבה על החוזה החדש שכאמור הגיעה היום.

סאקה הצטרף לאקדמיה של המועדון מגיל צעיר ומאז עשה הדרך עד להופעת הבכורה בבוגרים בשנת 2018. מאז הוא הספיק לערוך כמעט 300 הופעות במדי ארסנל, שבהן כבש 78 שערים בכל המסגרות.

בוקאיו סאקה מאושר (רויטרס)

לאחר שכבר הספיק להפוך לאחד מהטובים בעולם בתפקידו, הקשר החל להתמודד עם פציעות בשנה האחרונה שפגעו ביכולת שלו. כעת הוא חזר פעם נוספת מהיעדרות והצליח למצוא את הרשת מול וולבס, כשקבוצתו תקווה שיצליח להתאושש ולחזור ליכולת שיכולה להעניק לה את האליפות.

אחרי ה-2:2 המאכזב מול וולבס, ארסנל ראשונה בפרמייר ליג עם 58 נקודות ומשחק עודף על פני השנייה מנצ’סטר סיטי, לה 53 נקודות, כשעושה רושם שאנחנו בדרך למרוץ אליפות צמוד בין השתיים שיוכל להמשיך עד הסיום.