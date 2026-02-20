נועם דוברת: החלום האמריקאי בגרסה הקשוחה

הוא סומן כרכז העתיד של הכדורסל הישראלי, חווה פציעה אכזרית ששינתה את מסלול הקריירה והדהים את כולם עם המעבר ל-NCAA. עכשיו, כשהוא מרוויח סכומי עתק בזכות חוקי ה-NIL, אבל נאבק על דקות בצל כוכב המכללות טרי דונלדסון, נועם דוברת מחפש את דרכו מחדש. מבט מבפנים על העונה המאתגרת של הישראלי בפלורידה.

מי שעוקב אחרי הכדורסל הישראלי בעשור האחרון, לא יכול היה לפספס את הפריצה המטאורית של נועם דוברת. הילד שהפך לקפטן מכבי ראשון לציון עוד לפני שחגג 19, זה שחילק אסיסטים בשלווה של וטרן בן 30 וסומן על ידי כל סקאוט אפשרי כ"דבר הגדול הבא" של הכדורסל שלנו. אבל הספורט, כמו החיים עצמם, יודע לכתוב תסריטים ששום סקאוט לא יכול לחזות.

היום, במקום לכדרר באולמות של אירופה או להוביל קבוצת צמרת בליגת העל, דוברת מוצא את עצמו בסיטואציה שונה לחלוטין: לובש את מדי קבוצת הכדורסל של אוניברסיטת מיאמי מליגת ה-ACC היוקרתית, ונאבק מדי יום על מקומו ברוטציה, הרחק מאור הזרקורים הישראלי, אבל קרוב מאוד ללב הפועם של הכדורסל האמריקאי.

מראשל"צ - למיאמי: המסע של נעם דברת

הטיפוס, ההתרסקות וההחלטה לשנות קידומת

כדי להבין איך דוברת הגיע לפלורידה, צריך לחזור אחורה אל הרגע שבו הכל נעצר. אחרי המעבר המתוקשר להפועל ירושלים, שהיה אמור להיות קפיצת המדרגה בדרך לרמות הגבוהות של אירופה, הגיעה הפציעה הארורה. קרע ברצועה הצולבת בברך השבית את הגארד לתקופה ארוכה ומתסכלת. חודשים של שיקום פיזי ומנטלי קשוח במיוחד גרמו לרבים לתהות, האם דוברת יצליח לחזור לאותה רמה של אקספלוסיביות וביטחון שאפיינו אותו.

כשהוא חזר לפרקט, משהו בסיטואציה המקומית הרגיש תקוע. ואז הגיעה ההצעה ממיאמי. מעבר לליגת המכללות בגיל כזה עבור שחקן שכבר שיחק כמקצוען לכל דבר, נראה על הנייר כמו צעד חריג, אולי אפילו הליכה אחורה. אבל המציאות של ה-NCAA מודל 2026 היא כבר מזמן לא ליגה של סטודנטים שמשחקים בחינם.

נועם דוברת בהפועל ירושלים (אורן בן חקון)

הכסף הגדול: ה-NIL שינה את חוקי המשחק

אחת הסיבות המרכזיות למהלך של דוברת טמונה במהפכת ה-NIL (ראשי תיבות של: Name, Image, and Likeness). אם בעבר שחקני מכללות חיו על מלגות ודמי כיס, היום מדובר בתעשייה שמגלגלת מיליונים. דוברת לא חצה את האוקיינוס בהתנדבות.

על פי ההערכות והדיווחים בארה"ב, בזכות הניסיון הבינלאומי שלו והפוטנציאל, הישראלי חתם על חבילת חסויות (NIL) שמעניקה לו שכר שמוערך במאות אלפי דולרים לעונה. למעשה, מדובר בסכומים שמשתווים ואף עולים על מה שהיה יכול להרוויח בחוזה סטנדרטי בליגת העל. המעטפת הכלכלית הזו אפשרה לו לקבל את ההחלטה ממקום של שקט נפשי: להשתקם, לעבוד על המשחק שלו במתקנים הטובים בעולם, ולהרוויח כסף של מקצוען לכל דבר.

נועם דוברת בפעולה (רויטרס)

קשיי ההתאקלמות והקיר ששמו טרי דונלדסון

אלא שעם הכסף והמתקנים, מגיעה גם רמת תחרות חסרת פשרות. הפתיחה של דוברת במיאמי רחוקה מלהיות חלקה. הפיזיות של ליגת ה-ACC, קצב המשחק המסחרר, והקושי לחזור לחדות שאפיינה אותו לפני הפציעה, כל אלו נותנים את אותותיהם. דוברת מתקשה לייצר לעצמו זריקות נוחות, אחוזי הקליעה סובלים מחוסר יציבות, והביטחון, אותו ביטחון מפורסם מבית מכבי ראשל"צ, נראה לעיתים שברירי.

אבל האתגר האמיתי של הישראלי לא טמון רק בברך שעברה שיקום או בפיזיות האמריקאית, אלא בעיקר במי שחולק איתו את הקו האחורי. את עמדת הרכז הפותח של מיאמי תפס בסערה טרי דונלדסון.

טרי דונלדסון (רויטרס)

דונלדסון לא סתם שחקן. הוא נחשב לאחד הרכזים הטובים והדינמיים ביותר כיום בליגת המכללות. דונלדסון הוא אלפא-דוג קלאסי: הוא מחזיק בכדור רוב הזמן, קובע את הקצב, ושואב את רוב תשומת הלב של ההגנות ושל המאמן.

הנוכחות של דונלדסון כופה על דוברת מציאות חדשה וקשוחה. ממי שהתרגל להיות בעל הבית על הפרקט ולנהל את ההצגה, הישראלי נאלץ כעת להסתגל לתפקיד משני. הוא צריך לחכות על קשת השלוש, או לחלופין, להוביל את החמישייה השנייה כשדונלדסון נח. המעבר המנטלי לשחקן משלים/מחליף במערכת זרה הוא מבחן אופי אדיר, שגובר אפילו על הקושי הפיזי.

יתגבר על דונלדסון? (רויטרס)

המבחן הגדול של הקריירה

נועם דוברת נמצא כעת בצומת דרכים קריטי. למרות פתיחת העונה המדשדשת והצל הענק של טרי דונלדסון, אף אחד לא מספיד את הישראלי. מוסר העבודה שלו מוכר לכל מאמן שעבד איתו, ואינטליגנציית המשחק שלו היא לא משהו שאפשר ללמד.

החודשים הקרובים במיאמי יגדירו כנראה את השלב הבא בקריירה שלו. אם דוברת יצליח להסתגל לשיטה, למצוא את הנישה שלו לצידו של דונלדסון, ולהוכיח שהפציעה מאחוריו לגמרי – הוא עשוי לחזור לאירופה כשחקן שלם, חזק ומחושל הרבה יותר. בינתיים, הקהל הישראלי ימשיך לעקוב מרחוק אחרי הילד מראשל"צ, בתקווה לראות אותו חוזר לחייך על הפרקט, הפעם תחת השמש של פלורידה.

