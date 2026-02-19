שני אוהדים נעצרו בחשד לאירוע תקיפה בטדי

משטרת ישראל הודיעה היום (חמישי) שהיא עצרה שני חשודים באירוע תקיפה השבוע באצטדיון טדי. בהודעה נרשם: “בפעילות שוטרי תחנת מוריה, נעצרו היום שני חשודים במעורבות באירוע אלימות ותקיפה שאירע ביום שני האחרון, במהלך משחק הכדורגל בין בית"ר ירושלים למכבי תל אביב באצטדיון טדי, במהלכו נפצע אוהד אחר שנזקק לטיפול רפואי”.

עוד נרשם: “עם קבלת הדיווח על התקיפה, פתחו חוקרי תחנת מוריה בפעולות חקירה שכללו, בין היתר, שימוש באמצעים טכנולוגיים הקיימים במגרש וסביבו. אמצעים אלו אפשרו את חשיפת זהות המעורבים ומעצרם. החשודים הועברו לחקירה בתחנת מוריה, בשעה זו מתקיים בבימ"ש השלום דיון בדבר הארכת מעצרם”.

לסיכום כתבו במשטרה: “משטרת ישראל תגלה אפס סובלנות לעבירות אלימות, ובפרט באירועי ספורט, ותפעיל את כלל הכלים הטכנולוגים העומדים לרשותה ופרוסים ברחבי האצטדיונים במטרה לתעד עבירות ולהוביל לזיהוי עבריינים ולהביאם לדין.