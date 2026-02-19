יום חמישי, 19.02.2026 שעה 19:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

שני אוהדים נעצרו בחשד לאירוע תקיפה בטדי

משטרת ישראל הודיעה שהיא עצרה שני חשודים באירועי אלימות במפגש בין בית"ר ירושלים למכבי תל אביב: "משטרת ישראל תגלה אפס סובלנות לעבירות אלימות"

|
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

משטרת ישראל הודיעה היום (חמישי) שהיא עצרה שני חשודים באירוע תקיפה השבוע באצטדיון טדי. בהודעה נרשם: “בפעילות שוטרי תחנת מוריה, נעצרו היום שני חשודים במעורבות באירוע אלימות ותקיפה שאירע ביום שני האחרון, במהלך משחק הכדורגל בין בית"ר ירושלים למכבי תל אביב באצטדיון טדי, במהלכו נפצע אוהד אחר שנזקק לטיפול רפואי”.

עוד נרשם: “עם קבלת הדיווח על התקיפה, פתחו חוקרי תחנת מוריה בפעולות חקירה שכללו, בין היתר, שימוש באמצעים טכנולוגיים הקיימים במגרש וסביבו. אמצעים אלו אפשרו את חשיפת זהות המעורבים ומעצרם. החשודים הועברו לחקירה בתחנת מוריה, בשעה זו מתקיים בבימ"ש השלום דיון בדבר הארכת מעצרם”.

לסיכום כתבו במשטרה: “משטרת ישראל תגלה אפס סובלנות לעבירות אלימות, ובפרט באירועי ספורט, ותפעיל את כלל הכלים הטכנולוגים העומדים לרשותה ופרוסים ברחבי האצטדיונים במטרה לתעד עבירות ולהוביל לזיהוי עבריינים ולהביאם לדין.

