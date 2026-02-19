יום חמישי, 19.02.2026 שעה 17:12
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

נוער: הנבחרת סיימה בשוויון 1:1 מול קפריסין

לאחר שהמפגש הקודם ביניהן נגמר בתוצאה 0:3 לזכות החבורה של אופיר חיים הנבחרות נפגשו למשחק ידידות נוסף שהסתיים בשוויון. יהונתן שגב כבש לישראל

שחקני נבחרת ישראל, נוער ב' (ההתאחדות לכדורגל)
שחקני נבחרת ישראל, נוער ב' (ההתאחדות לכדורגל)

נבחרת נוער ב' המודרכת ע"י אופיר חיים סיימה את פרק משחקי הידידות מול הנבחרת המקבילה של קפריסין. אחרי ניצחון 0:3 במשחק שנערך ביום שלישי (נועם כהן וצמד של אדם גרימברג), סיימה היום (חמישי) הנבחרת הישראלית בתוצאת שוויון 1:1 את המשחק מול הנבחרת המארחת.

קפריסין הוליכה 0:1 משער שהבקיעה בבעיטת פנדל במהלך המחצית הראשונה, זאת לאחר הכשלה ברחבה הישראלית על אחד משחקניה. בשלב מוקדם של המחצית השנייה הצליחה החבורה של אופיר חיים לכבוש שער שוויון, מרגליו של יהונתן שגב קשרה של מכבי פ"ת, שבעט ממפתן הרחבה לרשת הקפריסאית וקבע את תוצאת המשחק. שגב, שמשתייך העונה לסגל נבחרת תיכון מוסינזון בהוד השרון, החמיץ היום את משחק הגמר בו קבוצתו ניצחה 0:1 את אורט יד לייבוביץ'.

נבחרת ישראל עלתה למשחק בהרכב שונה מזה שפתח במשחק ביום שלישי. אך גם הפעם, יתר שחקני הסגל שולבו במהלך המחצית השנייה.

אופיר חיים (רועי כפיר)אופיר חיים (רועי כפיר)

הרכב הנבחרת: מארק גולנקוב (מכבי חיפה), לירוי אבריבאיה (מכבי ת"א), גיא אליגולשוילי (הפועל ת"א), נעם שטייפמן (מכבי חיפה), יהונתן קוצ'ר (מכבי ת"א), איתמר חוסיד (הפועל ת"א), נועם כהן (הפועל פ"ת), אוריין גורן (ברצלונה), ליאם לוסקי (מכבי חיפה), עילאי בן סימון (מכבי ת"א), אדם גרימברג (מכבי חיפה).

יתר שחקני הסגל: עילי אלטמן (מכבי פ"ת), נעם לוי וערן גינת (מכבי ת"א),  דניאל הדר ונועם לוי (מכבי חיפה), שלומי דהן ויונתן גלבוע (הפועל באר שבע) זאן וותד (מכבי פ"ת) ועומרי כהן (הפועל פ"ת).

