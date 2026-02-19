הפועל העמק האריכה את החוזה של שרון אברהמי

למרות האכזבה בחצי גמר הגביע, הפועל העמק נמצאת בעונה מצוינת וכעת עשתה צעד חשוב בניסיון להמשיך את התהליך החיובי. במועדון הודיעו היום (חמישי) על הארכת החוזה של מאמן הקבוצה, שרון אברהמי, לשלוש עונות נוספות.

בהודעת המועדון נכתב: “מעבר להיותו בן העמק ומאמן מוכשר ומצליח, שרון מסמל את ערכי המועדון: המשכיות, נחישות, אנושיות, מקצועיות ועבודה קשה.

“אנו רואים בו דמות מרכזית בהמשך בניית הדרך של הפועל העמק, הן על המגרש והן מחוצה לו, ובטוחים כי יחד נמשיך להציב יעדים שאפתניים ולהגשים אותם”.

“אני מתרגש ומעריך מאוד את האמון שניתן בי”, הוסיף שרון אברהמי. “הארכת חוזה בכדורסל הישראלי אינה מובנת מאליה, ואני רואה בכך אחריות גדולה. זכיתי לאמן במועדון שמציב לעצמו יעדים שאפתניים על הפרקט ומעבר אליו, ושואף להיות בית אמיתי לשחקניו ולאוהדיו. כתושב העמק אני מחויב לעבוד קשה ולהביא גאווה לאזור כולו. תודה על האמון - נמשיך לבנות יחד”.

הפועל העמק נמצאת במקום השלישי בליגה העונה, רק מתחת למכבי והפועל תל אביב, כשהיא עם מאזן מרשים של 12 ניצחונות מול 4 הפסדים. במחזור הקרוב היא תפגוש את אליצור נתניה.