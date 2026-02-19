אלה מזנקת בדובאי, בדרך לשיא קריירה חדש

אלכסנדרה אלה, הכוכבת העולה בת ה-20 מהפיליפינים, ממשיכה לרשום היסטוריה עבור הטניס במדינתה. לאחר שרשמה השבוע הישג מרשים נוסף, היא העפילה לרבע גמר טורניר דובאי היוקרתי (WTA 1000) וקבעה בכך שיא קריירה חדש בדירוג העולמי. אלה, שפתחה את השבוע במקום ה-47, זינקה למקום ה-32 בדירוג החי, שיפור של 15 מקומות ממיקומה הקודם ו-8 מקומות משיא הקריירה הקודם שלה שהיה 40.

הדרך לרבע הגמר כללה ניצחונות מרשימים על היילי בפטיסט (פרישה), על המדורגת 8 בעולם, יסמין פאוליני, ועל סוראנה קירסטאה הרומנייה בסיבוב השלישי בתוצאה 7-5, 6-4. ניצחון זה על קירסטאה היה העשירי בקריירה של אלה מול שחקנית מהטופ 50. זהו רבע הגמר השני שלה בטורניר WTA 1000, כשהראשון היה בשנה שעברה במיאמי, שם הגיעה לחצי הגמר לאחר ניצחונות על כוכבות כמו ילנה אוסטפנקו ואיגה שוויונטק.

אלכסנדרה אאלה בפעולה בדובאי. (רויטרס)

בראיון לאחר הניצחון על קירסטאה, אמרה אלה: "אני חושבת שהמפתח היום היה להישאר רגועה ולסמוך על החבטות שלי. הייתי מאוד יציבה ברגעים הספציפיים שבהם הייתי צריכה להיות, וזה השתקף בתוצאה". היא הדגישה גם את התמיכה האדירה שקיבלה מהקהל הפיליפיני הנלהב בדובאי: "זה סופר מיוחד! כל סיבוב הוא קרב כזה, מלא מתח, אז אני באמת שמחה מהביצועים שלי. גלי התמיכה האלה הפכו כל משחק למיוחד עוד יותר. קשה לתאר את הרגשות ואת החוויה של לשחק מול הקהל הזה – אני באמת אסירת תודה להיות כאן".

ההתקדמות של אלה בטורניר לא נעלמה מעיני אף אחד, כולל יריבתה הבאה ברבע הגמר, קוקו גאוף האמריקאית, המדורגת 4 בעולם. גאוף, בת ה-21, ניצחה את אנה קלינסקאיה ואת אליס מרטנס בדרכה לרבע הגמר. "אני יודעת שאתם בטח כאן בשביל אלכס, אז אני מצטערת לגרום לכם לחכות", אמרה גאוף לקהל לאחר ניצחונה.

המפגש בין אלה לגאוף, שייערך ביום חמישי, יהיה הראשון בין השתיים בקריירה שלהן. אלה התייחסה למפגש המרתק: "אני בדרך טובה; אם אמשיך כך, המשחק הבא יהיה נהדר. אני מצפה לזה. קוקו היא אישיות מדהימה. אנחנו נוטים לשכוח שהיא רק שנה מבוגרת ממני, אבל היא מודל לחיקוי נהדר עבור רבים כל כך". היא הוסיפה כי "ניצחון או הפסד, זו הזדמנות מצוינת עבורי ללמוד. ברור שלפגוש שחקנית כמו קוקו זה משהו שאנשים היו הורגים בשבילו – וברבע גמר כאן בדובאי, אז אני סופר נרגשת".

אלכסנדרה אאלה בפעולה במהלך משחק. (רויטרס)

אם תמשיך במומנטום ותנצח את גאוף, אלה עשויה לזנק עוד שישה מקומות בדירוג החי ולהיכנס ל-26 הראשונות בעולם, הישג שיבסס את מעמדה כאחת הכוכבות העולות המבטיחות ביותר בסבב ה-WTA.