מוסינזון הוד השרון היא אלופת התיכונים בכדורגל

מגרש הספורטק בבאר שבע אירח היום (חמישי) את גמר אליפות התיכונים בכדורגל לתלמידים י-יב, בהובלת התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל – הזרוע הביצועית של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני במשרד החינוך. אורט יד לבוביץ נתניה ותיכון מוסינזון הוד השרון הן שתי הקבוצות שהעפילו לגמר לאחר שהשתפו ביומיים אינטנסיביים של משחקי האליפות שהתקיימו בשבוע שעבר וכללו 12 קבוצות מכל רחבי הארץ.

כוכבים: מוסינזון אלופת התיכונים בכדורגל (תמונה: קובי אליהו)

משחק הגמר היה עיקש ומלא במתח כששתי הקבוצות הראו נחישות, עבודת צוות מעולה ויכולות מרשימות על הדשא. בדקה ה-21 כבש מספר 10 של מוסינזון, הראל בסה את ה-0:1 – תוצאה שנשמרה עד לסוף המשחק. לבוביץ נתניה הגיעה לכמה מצבים בניסיון להשוות אך לא הצליחה לכבוש ובכך הוכתרה מוסינזון הוד השרון לאלופת התיכונים בכדורגל.

מצטיין המשחק היה יובל הולצקנר, שוערה של מוסינזון, שהראה יכולות מרשימות והוביל את קבוצתו ברגעי ההכרעה. הוא קיבל את גביע ה־ MVP ופרס מתנת סמסונג, מידי סגן יו"ר הכנסת חה"כ סימון דוידסון ומפמ"ר החינוך הגופני גיא דגן.

המשחק הוכרע בדקה ה-21 (קובי אליהו)

את אירוע הגמר כיבדו בנוכחותם סגן יו"ר הכנסת, חבר הכנסת סימון דוידסון, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך גיא דגן, ומנכ"ל התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל זיו ישראלי. השתתפותם המחישה כי ההשקעה בספורט הבית־ספרי איננה שולית או טקסית, אלא חלק מתפיסה חינוכית רחבה הרואה בו כלי לעיצוב דור העתיד של תלמידות ותלמידים בעלי ערכים, אחריות אישית ורוח מצוינות.

גיא דגן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך: "גמר האליפות הארצית בכדורגל היום הוא אירוע שיא עבור בתי הספר, אך הוא גם מייצג תהליך ארוך של השקעה, התמדה וליווי חינוכי לאורך כל השנה. הכדורגל, כענף שמחבר קהלים רחבים, מאפשר לנו להגיע לעוד ועוד תלמידים ולחזק ערכים של מצוינות וספורטיביות. אנו רואים בספורט הבית־ספרי מנוע לצמיחה אישית וחברתית, והאליפות הזו היא ביטוי משמעותי לעשייה החינוכית שמתרחשת יום־יום במערכת החינוך. אני מודה לעיריית באר שבע על אירוע משחק הגמר והאליפות הארצית, תודה להתאחדות הספורט לבתי הספר על ארגון האליפות ולהתאחדות לכדורגל על שיתוף הפעולה."

גיא דגן (יח"צ)

יניב רוזנבלט, רכז כדורגל ארצי בהתאחדות הספורט לבתי הספר: "אליפות התיכונים בכדורגל ממחישה בצורה הברורה ביותר שספורט הוא כלי חינוכי מהמעלה הראשונה. על המגרש לומדים תלמידים ותלמידות להתמודד עם לחץ, לקבל החלטות בזמן אמת, לכבד את היריב ולהבין מהי מחויבות אמיתית לקבוצה. אלו שיעורים שלא נלמדים רק בכיתה אלא דרך חוויה, דרך עשייה ודרך אחריות משותפת."