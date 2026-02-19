יום חמישי, 19.02.2026 שעה 15:18
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4517-4120מכבי אחי נצרת1
4023-4220מ.ס. טירה2
3323-2920מכבי נווה שאנן3
3217-2720מכבי אתא ביאליק4
3221-2920הפועל כרמיאל5
3027-3320הפועל ב.א.גרבייה6
3028-2620בני מוסמוס7
2925-2620הפועל בית שאן8
2834-2820עירוני נשר9
2523-2420הפועל מגדל-העמק10
2427-2120צעירי אום אל פאחם11
1835-2820הפועל עראבה12
1844-2520צעירי טמרה13
1734-1520מכבי נוג'ידאת14
1634-2120הפועל טירת הכרמל15
834-2720הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5417-5220מכבי קרית גת1
3620-3520מ.כ. צעירי טירה2
3425-2520מ.ס. דימונה3
3225-3720מכבי יבנה4
3127-3920מ.כ. ירושלים5
3127-2620מכבי קרית מלאכי6
2827-2620מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2733-2620בית"ר יבנה9
2626-2420שמשון תל אביב10
2232-3120מ.כ. חולון ירמיהו 11
2232-1820הפועל מרמורק12
2134-2120הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1840-2120הפועל ניר רמה"ש15
1536-2620בית"ר נורדיה ירושלים16

הוחלט: עמותת מכבי עירוני אשדוד מתפרקת

בהחלטת ביהמ"ש המחוזי בב"ש והשופט יעקב פרסקי, הוחלט למנות את עו"ד קרן כנאמן הקבוצה. "העמותה לא הגישה תגובה מעודכנת והמייצג שלה התפטר מייצוג"

|
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

תם הטקס של מכבי עירוני אשדוד. בהחלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע היום (חמישי), נקבע כי העמותה, המנהלת את קבוצת הכדורגל מליגה א’ דרום –
מפורקת ועל כן מינה השופט יעקב פרסקי את עו”ד אורון קרן כנאמן הקבוצה. ההתאחדות לכדורגל תעסוק בכל הקשור להפחתת הנקודות בפועל, העונה או עונה הבאה, על פי התקנון.

יש לציין כי את השחקנים והמאמנים שתבעו את מכבי עירוני אשדוד ייצג בתיק עו”ד אופיר רונן, שיצא מרוצה מהדיון ומההחלטה שניתנה בסופו. עוד נכחו בדיון, בפני השופט פרסקי: עו”ד אדם צופיוף ב”כ העמותה, יגאל ממן יו”ש העמותה, עו”ד בת שבע כהן ב”כ רשם העמותות וב”כ הכונ”ר עו”ד בקי חנניה.

בראשית דבר החלטת השופט יעקב פרסקי נכתב: “הבקשה לפירוק העמותה הוגשה על ידי עובדים של העמותה שתחתיה מצויה פעילות של קבוצת כדורגל באשדוד אשר הינה בליגה א’. ביום 15/01/2026 התקיים דיון ראשון בבקשה לסגרתה ובין היתר עלה כי יש צורך למצות את אפשרויות העמותה להביא לפתרון המחלוקות הכספיות ולהסדיר חובות”.

עו"ד אופיר רונן (מערכת ONE)עו"ד אופיר רונן (מערכת ONE)

בהמשך דבריו הוסיף השופט: “העמותה לא הגישה תגובה מעודכנת והמייצג שלה התפטר מייצוג. במסגרת הדיון היום, יו”ר העמותה ביקש הזדמנות נוספת ולאחר שפורט כי נעשו ניסיונות להביא להסדרת החובות וכי אף שולמו חלק מהם. כפי שעלה מעדכון ב”כ המבקשים, עו”ד אופיר רונן, החוב כלפי המבקשים נותר בעינו והייתה חזרה על הבקשה לפירוק העמותה.

“זאת, בראש ובראשונה, על מנת שעובדי העמותה יוכלו בכפוף לצו פירוק להיפרע בהתאם לזכויותיהם בביטוח הלאומי לעת פירוק. לאור המלצת רשמת העמותות והכונ”ר, אני מורה בזאת על פירוק העמותה. מטעם הממונה ורשמת העמותות הוצגו שלושה בעלי תפקיד פוטנציאליים לתפקיד המפרק, מתוך המועמדים הנני מורה על מינוי עו”ד אורון קרן כנאמן לעמותה.

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

“הנאמן מתבקש להגיש דוח מעדכן בתוך 30 יום לכל המאוחר וכמובן להגיש דוח מעדכן קודם לכן לפי צורך. בעת הדיון ניתנה הדגשה לצורך של בעל התפקיד שימונה לבחון את פעילות העמותה בתחום הנוער ובעלי המוגבלויות כאשר הדגש מבחינת רשמת העמותות הינו לפי האפשר העברת פעילות זו לעמותה אחרת”.

לסיכום אמר פרסקי: “הנאמן מתבקש להתייחס לדברים שנאמרו בדיון, לבחון את פעילות העמותה ככל האפשר, העברת חלק מהפעילות לעמותה אחרת כפי שציינה ב”כ רשם העמותות. רשמתי בפניי בטרם סיום, את בקשת ב”כ העובדים מיו”ר העמותה להמציא את תלושי המשכורות באופן מיידי, כמו שגם רשמתי בפניי כי יגאל ממן מתבקש להמציא עד מחר את תלושי השכר לב”כ העובדים”.

