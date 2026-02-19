הקנס לא עוזר, התקנון והענישה חייבים להשתנות

בהתאחדות לכדורגל חייבים לשים סוף לתופעה הבזויה בה הורים וקהלי קבוצות מחלקות הנוער, מילדים א’ ומטה, מוציאים זעמם כלפי השופטים או המאמנים והצוותים המקצועיים או אלה כנגד אלה ופוגעים בספורטיביות, כשהכל לעיני הילדים הצעירים. ואגב, לעיתים זה לא רק ההורים או מי מטעם הקהל, אלא גם הילדים עצמם שמקללים או פוגעים בשחקן יריב בצורה מכוערת.

באמצע חודש ינואר, פורסם ב-ONE כי אב ניסה להגיע למאמן בנו, כשמאמן היריבה הודף אותו על מנת להרחיקו מהאזור הטכני של המגרש. בנוסף, בתחילת החודש הנוכחי פורסם ב-ONE דו”ח השופטת, אופל אטיא, שנאלצה לצאת ממשחק ילדים ג’ בליווי שיטור עירוני, אחרי שחשה מאוימת תוך כדי ההתמודדות, כשצמד שחקני אחת הקבוצות קיללו אותה.

האם הועמדו לדין הילדים? לא. מדוע? כי על פי תקנון ההתאחדות לכדורגל, אין ענישה אישית בגילאים הצעירים הללו, מילדים א’ ומטה (רק במקרי קיצון/נדירים) והענישה היא חינוכית-ערכית ותו לא. ההתאחדות אף מדגישה בגילאים האלו כי המטרה היא השתתפות וחוויה, ולא תוצאה (תחרותיות) או ענישה (אין גם כרטיסים צהובים/אדומים).

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

אתמול (רביעי) הועמדו לדין שתי קבוצות בשנתוני ילדים א’ וילדים ב’. בני יהודה תל אביב, שאירחה את מכבי פתח תקווה, במסגרת גביע המדינה לילדים א’, נענשה בסכום כולל של 1,000 שקלים בלבד נוכח אירועי המשחק שכללו בין היתר עימות בין שחקני הקבוצות (“אגרופים” צוין בדו”ח), כניסת אוהד מהיציע לתחומי המגרש, שאיים: “שופט, אני ארצח אותך” ועוד.

מעבר לכך, ביום שבת האחרון, בקריית שלום במשחק גביע ילדים ב’ בין מכבי תל אביב למ.ס אשדוד, ציין השופט בדו”ח שלו כי בסיום, לאחר שריקתו, התפתח עימות אלים בין הורי קבוצת מ.ס אשדוד ביציע, כשעבר בהמשך לחניון ליד המגרש. נשמעו קללות ונצפו ניסיונות להכות אחד את השני. “האירוע האלים התרחש מול העיניים של שחקני מ.ס אשדוד הצעירים”, ציין בדו”ח השופט.

הקנס, למי ששואל, עמד על 1,000 שקלים בלבד. זה מה שקבע בית הדין המשמעתי אתמול בין הדיונים הרבים שנערכו בו. האם הקנס הנ”ל ירתיע את ההורה או הילד הבא מלקלל או להרביץ? התשובה ככל הנראה, לא. בשיחה עם לא מעט אנשי מקצוע, המסתובבים במגרשים משבת לשבת, הם טוענים באופן חד משמעי: “משנה לשנה, המצב מתדרדר. חייבים לפעול במהרה”.

קבוצת טרום ילדים א' בני יהודה ת'א (באדיבות המועדון)

ההיגיון בהעמדה לדין של הקבוצה ולא של הילדים טמון באחריות שילוחית. אתה בעל הקבוצה? אתה המאמן? אתה אחראי על הקטינים המשחקים אצלך בקבוצה. הרי לכל מועדון כזה או אחר סולם ערכים שמנגיש אותו בדרך כזו או אחרת לילדים, בין אם לא לגזענות, לא לאלימות, לא לחרמות וכיוצא בזה.

אם בכל זאת הילדים מקללים או עושים דבר מה שהוא בלתי ספורטיבי, הרי שנשאלת השאלה האם המועדון או המאמן והצוות המקצועי עשו די בכדי שמקרה זה לא יתרחש שוב על כר הדשא, ביציע או בכל מקום הקשור להתאחדות לכדורגל ולתחום השיפוט שלה. ובכל זאת, בהתאחדות צריכים לחשוב על שינוי הגישה אודות קהלים, הורים וילדים מקללים/אלימים.

לא מעט אפשרויות על השולחן. בין אם סגירת הקבוצה לחודש ימים, בין אם עד לתום העונה, בין אם עריכת משחקים ללא קהל הורים לתקופת זמן כזו או אחרת, ועד כדי טורנירים ולא ליגות “תחרותיות” בכדי שהילדים יוכלו ליהנות ולחוות את הכדורגל בלי לחץ, ללא צעקות, ללא קללות ובלי אירועים שהקשר בינם לבין הכדורגל או החוויה הספורטיבית רחוק שנות אור.