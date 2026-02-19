יום חמישי, 19.02.2026 שעה 15:15
"אני מרגיש פה כאילו אני על שולחן הנאשמים"

אליניב ברדה הגיע להעיד בתביעת בוזגלו נגד ב"ש ואיבד סבלנות מול עו"ד שי אליאס: "זה לא עניינך, תתמודדו מול המועדון. לי שילמו עד השקל האחרון"

|
אליניב ברדה ועו
אליניב ברדה ועו"ד שי אליאס (ראובן שוורץ ושחר גרוס)

דרמה בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע: אליניב ברדה, כיום מאמן הפועל תל אביב ומי שנחשב לסמל הגדול ביותר של הפועל באר שבע בעשורים האחרונים, התייצב אתמול (רביעי) למתן עדות בתיק התביעה של מאור בוזגלו נגד המועדון מבירת הנגב.

ברדה, שזומן לעדות על ידי נציגו של בוזגלו, עו"ד שי אליאס, נחקר בנוגע להתנהלותו מול רשויות המס בתקופתו כשחקן והסכמי השכר שלו במועדון. במהלך העדות, הרוחות התלהטו כאשר ברדה הבהיר שוב ושוב כי אין לו כל עניין בתיק וכי מערכת היחסים שלו עם הפועל באר שבע הייתה ונותרה ללא רבב.

“באתי בלי להתכונן”

החקירה נפתחה בניסיון להבין מי ייצג את ברדה מול רשויות המס בעבר.

עו"ד אליאס: "מי הגיש בשמך שחרור ממתן עדות?" ברדה: ”הבעל של אחותי”. עו"ד אליאס: "ואיך הגשתם את זה?" ברדה: ”עם עורך דין”.

כשנשאל על הסכם השכר שלו מלפני 13 שנים, ברדה ביקש להבהיר את המציאות של שחקן כדורגל: ”אני בטוח שאתה מבין שעברו 13 שנים מאז החוזה שלי שם. אני חייב להסביר מה זה חוזה של שחקן כדורגל שתקבלו אולי הבנה יותר ברורה. מגיע שחקן כדורגל, יושב מול הנהלה עם סוכן והורים, והיו לי עורכי דין שטיפלו בעניינים. אני יודע כמה אני מרוויח, והפועל ב”ש שילמה לי את כל מה שמגיע לי עד השקל האחרון וזה מה שיש לי לומר. אני שחקן כדורגל סך הכל הייתי, ידעתי ממה אני צריך לקבל וזה מה שקבלתי”.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

“לא עניינך”

עו"ד אליאס ניסה ללחוץ בנקודה של תשלום החוב לרשות המסים, אך ברדה הדף את הטענות: "אני לא יודע מה היה בהסכם שלי. יש פסק דין תלך ותסתכל, אתה לא צריך אותי. הפועל ב”ש שילמה”.

עו"ד אליאס: "הם פנו אליך ואמרו לך לשלם חלק מהכסף?" ברדה: ”לא”. עו"ד אליאס: "היו הליכים שהתנהלו מול רשות המסים, מי עורכי הדין שייצגו אותך שם?" ברדה: ”הכל התנהל מול אבא שלי, אני באתי רק לדיון האחרון”. עו"ד אליאס: "שדיברת עם עורכי הדין הללו הם הכינו איתך לחקירה?" ברדה: ”לא, באתי בלי להתכונן. באתי ביום האחרון לדיון האחרון”.

בשלב מסוים, כשהשאלות הפכו ספציפיות יותר לגבי תנאי השכר והזכויות הכלכליות, ברדה איבד את סבלנותו: ”אני לא רק שאני לא יודע להגיד לך , זה גם לא עניינך”.

אליניב ברדה (שחר גרוס)אליניב ברדה (שחר גרוס)

“לי לא חייבים כלום, אני עם ב"ש פיקס”

שיא העימות נרשם כאשר ברדה התפרץ ותקף את הניסיון לערב אותו בסכסוך בין בוזגלו למועדון: ”אני לא העדתי כלום, אני מרגיש פה כאילו אני על שולחן נאשמים. לי אין צד ועניין בתיק הזה. יש לו בעיה עם הלקוח שלו, אני באתי וכיבדתי את בית המשפט, אבל יש פה דברים שהם לא ענייני. אני לא באתי לפה כדי להיות מואשם במשהו כי אין לי שום קשר לתיק, לי לא חייבים כלום אני עם הפועל ב”ש פיקס, זה הבית שלי והמקום שנתן לי את החזרה לישראל. יש לך בעיה עם הלקוח שלך? שהלקוח שלך יתמודד מול הפועל ב"ש. אני לא מוכן לשבת פה ולהיות חצי נאשם”.

לסיכום, אישר ברדה כי מבחינתו הדבר היחיד שקבע הוא השורה התחתונה בבנק. עו"ד אליאס: "אם אני מבין נכון את הגרסה שלך, אתה סוגר דבר בנטו וזה הסכום שאתה מצפה לעשות בחשבון הבנק שלך, ואיך הקבוצה עושה את זה ומחלקת את זה פחות מעניין אותך, נכון?" ברדה: ”נכון”. עו"ד אליאס: "בהפועל ב”ש הנטו שסוכם איתך בהתחלה זה גם מה ששולם לך בסוף?" ברדה: ”כן”.

