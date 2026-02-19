יום חמישי, 19.02.2026 שעה 16:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

סערה בכדורגל סביב כנס החירום של מרכז הפועל

מאבק בבחירות או במלחמה בגזענות? ברקת מבהירה: "המפגש יעסוק רק באלימות ובהתנהלות מול פיפ"א". בעולם הכדורגל משוכנעים: קשור בבחירות ובשינו זוארץ

|
אלונה ברקת (שחר גרוס)
אלונה ברקת (שחר גרוס)

מערכת הבחירות לראשות ההתאחדות לכדורגל ממשיכה לייצר כותרות, והפעם סביב "כנס חירום" מסתורי שזימן מרכז הפועל ליום שלישי הקרוב לקבוצות ליגת העל וליגה לאומית החברים במרכז, שמעורר גלי הדף בקרב קבוצות ליגת העל והליגה הלאומית. בעוד שכל הסימנים בשטח מצביעים על ניסיון לאחד שורות נגד היו"ר המכהן שינו זוארץ, ראשי מרכז הפועל מציגים גרסה שונה לחלוטין שמצליחה להפתיע לא מעט גורמים בענף.

ברקת: "פיפ"א על הפרק, לא הבחירות"

על רקע הספקולציות הגוברות, אלונה ברקת, ראש סיעת הפועל והדמות הדומיננטית מאחורי המהלך יחד עם צדף, לשאלתנו ברקת, טוענת כי מטרת המפגש שייערך בשבוע הבא אינה פוליטית כלל. "הנושא הוא לא הבחירות", הבהירה ברקת בשיחות סגורות, "אנחנו מתכנסים כדי לדון בנושאים הקריטיים של גזענות ואלימות, במיוחד לאור הלחצים הבינלאומיים והדברים שקורים בפיפ"א מול הכדורגל הישראלי".

למרות ההבהרה, מתקשים גורמים בכירים לקנות את הגרסה הזו. "התזמון אינו מקרי", אומר גורם בכיר בענף. "מפגש חירום של קבוצות הפועל קשה להאמין שלא יעסוק בבחירות".

שינו זוארץ ואלונה ברקת (איציק בלניצקי)שינו זוארץ ואלונה ברקת (איציק בלניצקי)

השתיקה של כנרת צדף

בתווך נמצאת מנכ"לית מרכז הפועל, כנרת צדף, שחתומה על ההזמנה לכנס. צדף, שנחשבת למי שמובילה קו תקיף נגד המשך כהונתו של זוארץ ללא תנאים מוקדמים, בחרה בטקטיקה של עמימות. כשנשאלה ישירות על ידינו מהי מטרת הכנס והאם יעלו בו שמות של מועמדים חלופיים לראשות ההתאחדות, בחרה צדף להתחמק ולא סיפקה תשובה ברורה.

כזכור, צדף איימה לא מכבר כי אם זוארץ לא יענה לדרישות המרכז, היא תציב מועמד או מועמדת מולו. השתיקה שלה כעת רק מגבירה את החשד כי מאחורי הכותרת "מלחמה בגזענות" מסתתר מהלך פוליטי משמעותי.

כנרת צדף (רדאד גכנרת צדף (רדאד ג'בארה)

קינסטליך ממשיך בשלו

בעוד שבמרכז הפועל מנסים לשדר חזית אחידה (גם אם תחת כסות מקצועית), רז קינסטליך ממשיך לפעול בנתיב משלו. ראש עיריית ראשון לציון כבר הגיע להבנות עם זוארץ על ריצה ברשימה משותפת, מהלך שמעורר זעם בקרב גורמים שונים בהפועל.

רז קינסטליך (איציק בלניצקי)רז קינסטליך (איציק בלניצקי)

האם יום שלישי הבא יוליד בשורה מקצועית על מאבק באלימות, או שמא נראה שם את יריית הפתיחה הרשמית של המועמד הבא לראשות הכדורגל הישראלי? נמשיך לעקוב.
 

