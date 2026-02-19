כ-6 מיליון ש״ח יחולקו לספורטאים במכון וינגייט

אחרי שנה של הישגים ומדליות - ספורטאיות וספורטאי "אילת" יזכו למענקים משמעותיים בסך כולל של קרוב ל-6 מיליון שקלים בטקס ממלכתי שייערך היום אחר הצהריים (חמישי) במכון וינגייט - המכון הלאומי למצויינות בספורט. האירוע יתקיים במעמד שר התרבות והספורט מיקי זוהר וצמרת עולם הספורט ההישגי

קיקבוקסינג, ג'יו ג'יטסו, אקרובטיקה, אגרוף תאילנדי וסמבו. ענפי הספורט שאינם אולימפיים הביאו כבוד רב למדינת ישראל בזכות הישגי הספורטאיות והספורטאים "במשחקי העולם" 2025, ובמכון וינגייט - המכון הלאומי למצויינות בספורט נשלמו ההכנות לקראת האירוע שיתקיים היום ובו יוענקו להם המענקים על הישגיהם ממשחקי העולם שנערכו בצ'אנגדו.

האירוע בהובלת משרד התרבות הספורט ומכון וינגייט, ייערך במעמד שר התרבות והספורט מיקי זוהר, מנכ״ל משרד התרבות והספורט כפיר כהן, נשיא התאחדות ״אילת״ אריק קפלן, יו״ר דירקטוריון מכון וינגייט ארי שטינברג, ראשת מינהל הספורט מורן מסיקה, מנכ״ל מכון וינגייט גיא אטיאס, ספורטאיות וספורטאי ההישג, המאמנים, ראשי האיגודים וצמרת עולם הספורט.

הכל כבר מוכן (מכון וינגייט)

במהלך האירוע יוענקו המענקים לספורטאיות והספורטאים ולצוותי המאמנים השונים. בענף הקיקבוקס - יוליה סצ׳קוב ואוסייד ג׳ודה זוכי מדליית הזהב יזכו לחצי מיליון ש״ח כל אחד ופולינה גרוסמן זוכת מדליית הכסף שתזכה ב-350,000 ש״ח.

בענף הג׳יו-ג׳יטסו: נמרוד ריידר זוכה מדליית זהב במקצוע נֶה־וָוא֫זָה - במשקל 77 ק"ג ומדליית זהב במשקל הפתוח שיזכה ל750,000 ש״ח והספורטאית משי רוזנפלד, זוכת מדליית כסף במשקל 63 ק"ג ומדליית כסף במשקל הפתוח תזכה ל525,000 ש״ח. פנינה ארונוב זוכת מדליית הארד במשקל 52 ק״ג תקבל מענק של 250,000 ש״ח.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

בענף האקרובטיקה הפרסים משותפים להרכבים השונים שיצגו את ישראל: הפרס הגדול ביותר בענף, מיליון שקלים, יוענק לרביעיית הגברים אור אברהם, ליאור בורודין, רותם עמיחי ותומר אופיר זוכי מדליית הזהב באקרובטיקה. כל אחד מהם יקבל באופן אישי 250,000 שקלים.

שלש הנשים ליאה בר נוי, ניקול אולייניק ומיכל סטרייבסקי, זוכות מדליית הארד יחלקו ביניהם 375,000 ש״ח והזוג המעורב, איימי רפאלי ויונתן פרידמן זוכי מדליית הארד יזכו יחד ל-375,000 ש״ח.

בענף הסמבו יכולה לחייך שקד נסימיאן, עם צ׳ק של חצי מיליון שקלים. שקד היא זוכת מדליית זהב במקצוע הקומבט - המדלייה הראשונה אי פעם בענף זה. חברתה נילי בלאק, זוכת מדליית הארד תזכה ל-250,000 ש״ח. בענף האגרוף התאילנדי, הספורטאי רוח השם גורדון זוכה מדליית כסף יקבל מענק על סך 350,000 ש״ח.

רוח השם גורדון (RWS)

מנכ״ל משרד התרבות והספורט כפיר כהן: ״על פי מדיניות שר התרבות והספורט מיקי זוהר, אנו מובילים את ההשקעה בספורט ההישגי הלאומי בכל הרבדים השונים כדי להביא להצלחת מדינת ישראל בענפים האולימפיים ושאינם אולימפיים. בימים אלו אנו מקדמים את אחד המהלכים המשמעותיים ביותר לצמצום פערים בין פריפריה למרכז בתחום הספורט ההישגי, על ידי קידום מיזם וינגייט דרום ו-וינגייט צפון, שינגישו שוויון הזדמנויות לילדי הצפון והדרום ויאפשרו לדורות הבאים של הספורטאיות והספורטאים, הזדמנות שווה להצלחה״.

יו״ר "מכון וינגייט - המכון הלאומי למצויינות בספורט״ ארי שטינברג סיפר על ההכנות: ״ההצלחה היא תוצאה של מחויבות אישית גבוהה – ושל מערכת שלמה שפועלת יחד למען מטרה אחת: מצוינות. אנחנו מאוד מתרגשים לפגוש את הספורטאיות והספורטאים יחד עם הצוותים המקצועיים שזוכים היום להוקרת תודה משמעותית, על תרומתם האדירה לספורט ההישגי. מכון וינגייט הוא הלב הפועם של הספורט ההישגי בישראל. כאן במכון אנו מעניקים את התנאים והמעטפת המקצועית ביותר לספורטאיות והספורטאים של ישראל, כדי שיוכלו להתמודד ולהגיע להישגים משמעותיים״.

הארוע במכון וינגייט (מכון וינגייט)

אריק קפלן, נשיא ומנכ"ל התאחדות "אילת" לענפי הספורט שאינם אולימפיים: "זהו רגע של גאווה גדולה עבור משפחת הספורט שאינו אולימפי ועבור מדינת ישראל כולה. הישגים מדהימים אלו מגיעים לאחר עבודת צוות, מחויבות ונחישות יוצאת דופן - הישגים שהביאו כבוד גדול לעם ישראל ובמיוחד בתקופה מורכבת ומאתגרת. התאחדות "אילת" מוכיחה שוב כי הספורט שאינו אולימפי שם את ישראל על המפה וספורטאינו הינם בטופ העולמי. אנו כבר ממשיכים קדימה ונערכים ליעדים הבאים שלנו וכמובן "למשחקי העולם" 2029 שיתקיימו בגרמניה. אני רוצה להודות למשרד התרבות והספורט ולכל שותפנו לדרך. יחד נמשיך וננצח״.

מנכ״ל מכון וינגייט גיא אטיאס אמר: ״זכיתי ללוות את הספורטאיות והספורטאים שלנו ב"משחקי העולם" בצ'נגדו ולהיות לצדם ברגעי המתח, ההתרגשות וההכרעה. אלה רגעים שלא אשכח. הם המחישו לי עד כמה הם לא רק ספורטאים מצטיינים – אלא שגרירים אמיתיים של מדינת ישראל. מכון וינגייט ימשיך לעמוד בחזית הפיתוח והחדשנות של הספורט הישראלי – בהעמדת תשתיות מתקדמות, במחקר יישומי ובליווי מדעי ומקצועי ברמה הגבוהה ביותר – כדי לאפשר לכם להמשיך לפרוץ גבולות ולהגשים חלומות”.