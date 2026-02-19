יום חמישי, 19.02.2026 שעה 13:14
ספורט אחר

מיכאלה משה תיאבק על הארד באליפות אירופה

היסטוריה בקשתות, כשהישראלית סיימה שביעית במוקדמות ותפגוש יריבה אוקראינית. וגם: נבחרת הגברים עלתה לראשונה לגמר ותתמודד בפלובדיב מול איטליה

|
מיכאלה משה (world archery)
מיכאלה משה (world archery)

מיכאלה משה עלתה לקרב על מדליית הארד באליפות אירופה באולם בריקרב נשים, לראשונה שישראלית מתחרה על מדליה באליפות. היא סיימה שביעית במוקדמות, ניצחה את שני הסיבובים הראשונים 0:6, גברה ברבע הגמר 4:6 על ליסה ברבלין, והפסידה בחצי הגמר 6:5. בשבת תפגוש את ורוניקה מרצ'נקו מאוקראינה בקרב על הארד.

הישג גדול גם לגברים

במקביל, נבחרת הגברים של ישראל העפילה לראשונה בתולדותיה לגמר אליפות אירופה באולם ותתמודד מול איטליה על הזהב. רועי דרור, איתי שני וניב פרנקל סיימו שלישיים במוקדמות, ניצחו 0:6 את בולגריה ו-3:5 את אוקראינה, ובכך הבטיחו מדליה קבוצתית ראשונה אי פעם לישראל באליפות אירופה.

בקשת הקומפאונד שבר שמאי ימרום את שיא ישראל עם 598 מתוך 600 נקודות במוקדמות וסיים בשוויון במקום הראשון, אך הודח בשמינית הגמר.

היום תימשך התחרות עם נבחרת הגברים עד גיל 21 ברבע הגמר הקבוצתי, וכן שלושה צמדים ישראלים ברבע גמר הזוגות המעורבים בריקרב ובקומפאונד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */