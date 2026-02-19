מיכאלה משה תיאבק על הארד באליפות אירופה

מיכאלה משה עלתה לקרב על מדליית הארד באליפות אירופה באולם בריקרב נשים, לראשונה שישראלית מתחרה על מדליה באליפות. היא סיימה שביעית במוקדמות, ניצחה את שני הסיבובים הראשונים 0:6, גברה ברבע הגמר 4:6 על ליסה ברבלין, והפסידה בחצי הגמר 6:5. בשבת תפגוש את ורוניקה מרצ'נקו מאוקראינה בקרב על הארד.

הישג גדול גם לגברים

במקביל, נבחרת הגברים של ישראל העפילה לראשונה בתולדותיה לגמר אליפות אירופה באולם ותתמודד מול איטליה על הזהב. רועי דרור, איתי שני וניב פרנקל סיימו שלישיים במוקדמות, ניצחו 0:6 את בולגריה ו-3:5 את אוקראינה, ובכך הבטיחו מדליה קבוצתית ראשונה אי פעם לישראל באליפות אירופה.

בקשת הקומפאונד שבר שמאי ימרום את שיא ישראל עם 598 מתוך 600 נקודות במוקדמות וסיים בשוויון במקום הראשון, אך הודח בשמינית הגמר.

היום תימשך התחרות עם נבחרת הגברים עד גיל 21 ברבע הגמר הקבוצתי, וכן שלושה צמדים ישראלים ברבע גמר הזוגות המעורבים בריקרב ובקומפאונד.