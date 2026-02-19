יום חמישי, 19.02.2026 שעה 16:18
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

אלי מחפוד: הפועל פ"ת צריכה להביא רוכש

אגדת הפועל פ"ת דיבר ב"שיחת היום" ואמר שלדעתו הפועל תל אביב תיזכה באליפות בעונה הבאה. וגם: האוהדים, המשחק מול מכבי חיפה והפלייאוף העליון

|
שחקני הפועל פתח תקווה (רועי כפיר)
שחקני הפועל פתח תקווה (רועי כפיר)

הפועל פתח תקווה היא ללא ספק המרעננת הרשמית של ליגת העל העונה, כשהעולה החדשה מציגה כדורגל התקפי ויפה שמביא איתו תוצאות ששמות אותה, לפחות כרגע, במקום המוביל לפלייאוף העליון. החבורה של עומר פרץ תפגוש בשבת את מכבי חיפה למשחק קריטי, ושחקן העבר של המועדון, אלי מחפוד, עלה לדבר עליו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

כולם הולכים עם מכבי חיפה, אתה תמיד פוגע בהפתעות.
”אני אומר שהמשחק יגמר תיקו”.

איזה סוג משחק יהיה בסמי עופר בשבת?
”מכבי חיפה תפתח בסערה, הפועל פ”ת תשחק כמו שהיא רגילה עם מהירות והנעת כדור סבלנית, יהיה אותו אופי של משחק כמו נגד מכבי ת”א”.

אתה חושב שהפועל פ”ת תהיה בפלייאוף העליון?
”מגיע להם להיות בפלייאוף העליון. זה כמו בחיים – מזל יכול להיות פעם או פעמיים אבל הם משחקים טוב כל העונה”.

עומר פרץ (לילך וויס-רוזנברג)עומר פרץ (לילך וויס-רוזנברג)

כמה נקודות הם ייקחו מהמשחקים הקרובים?
”אני חושב שהם יביאו ארבע נקודות ויהיו בפלייאוף העליון”.

כולם מדברים פה על בנסון, האם הפועל פ”ת תתקשה לעצור אותו?
”מדברים עליו שהוא באמת הולך לעשות את השינוי, אבל הפועל פ”ת יודעת להסתדר עם שחקנים מהסוג הזה. היא קבוצה שלא סופגת הרבה במשחקים האחרונים, ידעו לעצור אותו, עומר ידוע את העבודה”.

“הפועל פ”ת צריכה להביא רוכש, הפועל ת”א תיקח אליפות בעונה הבאה”

ההחלטה להאריך את החוזה לניר לוין היא טובה?
”כן כן. ניר עשה דרך שנה שעברה, התחילו במשהו שאף אחד לא חשב שנעלה ליגה כמו שעלינו שנה שעברה. בסוף מבחן התוצאה חשוב. הם גם רואים חזון. בסוף בסוף הם יצטרכו כסף”.

אתה חושב שהפועל פ”ת צריכה להביא רוכש?
”אני חושב שכן. זה טוב לשנה שנתיים אבל לאורך זמן זה לא יספיק, גם הפועל ירושלים תצטרך להביא רוכש, בכל העולם זה ככה”.

אוהדי הפועל פ"ת (שחר גרוס)אוהדי הפועל פ"ת (שחר גרוס)

איך זה יסתדר עם האוהדים?
”האוהדים יצטרכו להסתדר עם הרוכש, אם רוצים שתהיה קבוצה הם חייבים. כמה האוהדים יכולים לשים כסף? לתרום פה ושם? תראו את ספרא מה הוא עושה. לדעתי הפועל ת”א תיקח את האליפות שנה הבאה, אין שם גבול של כסף. כמו שאני מריח את הניואנסים שם, אליפות שם עם הקהל המטורף – רק תיתן להם את ההזדמנות. אם הפועל פ”ת רוצה להיות קבוצה שמגיעה כל שנה לפלייאוף עליון חייב להגיע רוכש”.

