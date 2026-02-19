"בכר הכי מתאים להחזיר את האליפות לחיפה"

למרות העונה הלא פשוטה בכלל שעוברת על מכבי חיפה, יש לה עוד הרבה על מה להילחם, כשאומנם את האליפות היא כנראה לא תקחי אך מקום באירופה בהחלט נמצא על הפרק. הירוקים מתכוננים למשחק חשוב במסגרת ליגת העל, מול יריבה פוטנציאלית לפלייאוף העליון בדמות הפועל פ”ת. פרשני רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ וניסן קניאס, עלו לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתם רואים את המשחק של מכבי חיפה נגד הפועל פ”ת?

איציק: “אני קצת מהופנט מהמשחק הקודם של מכבי חיפה. יש לך חלוץ 9 נהדר – גיא מלמד, את מלך הבישולים – גורה, והביאו לך רקדן בצד – בנסון. יש שיפור גדול אצל אוחנה, שגם הוא בא ועושה גולים מתוך ה-5, על רטנר אני לא מדבר בכלל, הוא שווה נבחרת. השורה התחתונה היא שברק בכר צריך לעשות שני דברים: אחד, שלא יהיה לו את הפאנצ’ר כמו נגד הפועל ירושלים, שהוא לא מצליח נגד קבוצות שמצופפות, והדבר השני זה מה שקרה לו נגד מכבי נתניה. אם הוא ישפר את מה שהקבוצה עושה כשהכדור אצל היריבה – אני לא דואג”.

ניסן: ”אחרי המשחקים נגד הפועל ירושלים וסכנין, שתי קבוצות שפחות נותנות לשחק כדורגל, לגבי הפועל פ”ת יש לי להגיד רק מחמאות. קבוצה שמשחקת התקפי, אבל אני חושב שזה יכול לעשות את החיים יותר קלים למכבי חיפה. תוצאת תיקו לא משרתת את האינטרסים של הפועל פ”ת שנאבקת על הפלייאוף העליון, היא צריכה בכל מקום לבוא ולקחת 3 נקודות. לכן אני חושב שהיא תבוא לשחק התקפי. קשה גם לשנות סגנון אחרי שקבוצה התרגלה כבר לשחק בסגנון מסוים”.

מנואל בנסון (עמרי שטיין)

אני חושב שמה שיקבע זה מרכז המגרש.

ניסן: ”לבנסון יש איכות מאוד גבוהה, ובטדי כר הדשא מזכיר את שנות השמונים. מלמיליאן וכל השחקנים הגדולים היו רגילים לשחק על דשא כזה, היום שחקנים לא רגילים לשחק על דשא כזה. כשהוא מקבל את המגרש הטוב בסמי עופר, הוא יודע לעשות דברים מאוד איכותיים. אני חושב שהכדור ילך אליו, מכבי חיפה תפעיל אותו וכל ההתקפות שלו. זה מזכיר את האליפות הראשונה של מכבי חיפה, העשר של אז נמצא עכשיו בכנף וזה בנסון, כל המהלכים עוברים דרכו. הבישול שלו למלמד זה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אין להרבה שחקנים את אינטליגנציית המשחק הזאת”.

אתם בעצם לא סופרים את הפועל פ”ת.

ניסן: ”ממש לא נכון, אמרתי שהיא קבוצה מאוד מוכשרת ומסוכנת. אם מכבי חיפה תשאיר שטחים, היא צריכה להיות מוכנה. בסוף אני חושב שלמכבי חיפה יש יותר איכות והיא צריכה לנצח”.

עומר פרץ (רועי כפיר)

יש איזה שחקן שהייתם לוקחים מהפועל פ”ת מכבי חיפה?

איציק: “כרגע לא. חובת ההוכחה היא על המאמן שלה עומר פרץ, שכולם אומרים שהוא יהיה ברק בכר הבא, אני רוצה לראות אותו בסמי עופר מול 30,000 צופים במשחק ‘קוסט טו קוסט’ מול מכבי חיפה. אבל אתם לא תראו אותו, הוא ישחק 10 שחקנים מאחורי הכדור והוא לא יבוא אול אין, וחבל. אם בנסון יהיה ילד רע – הוא באמת יהיה בלתי עציר פה. אני מאוד מקווה שהוא יקבל את העזרה. הוא כל הזמן צריך לחשוב לא רק לקבל את הכדור לרגל, כי אז אתה מטרה. כשהוא בתנועה הוא תמיד יהיה צעד אחד לפני כל מגן”.

ניסן: ”עומר פרץ בא לשחק כדורגל בטדי ובסוף הפסיד, גם בבלומפילד שבסופו של דבר מכבי ת”א השוותה. לגבי איזה שחקן הייתי לוקח? זה טאבי, כמו שאמרתי בקיץ, וכרגע הוא כבר לא שם”.

ברק בכר עוד לא חתום לעונה הבאה.

ניסן: ”במכבי חיפה יש התלבטות לגביו. בסוף אי אפשר לדעת מה יענקל’ה שחר יעשה. יענקל’ה צריך לחשוב מי לדעתו המאמן בעל הסיכויים הגבוהים ביותר להחזיר את התואר לחיפה. אם יסתכלו לפי הרזומה שלו, יבינו שברק בכר הכי מתאים לעשות את זה”.

איציק: “חבל. אתם תראו, אם הוא יעבור את מכבי ת”א בגביע הוא יוחתם”.

ברק בכר באימון (עמרי שטיין)

אם הוא מסיים מקום 5 בלי גביע, זה לא כישלון?

ניסן: ”אני לא מסתכל על זה ככה, בסוף נעשו בקיץ טעויות. יש גם סדרה של פציעות שזה משהו מאוד מאוד קשה. ברק בכר הוא חבר טוב ואני מאוד אוהב אותו, אבל אני אוהב את מכבי חיפה יותר ממנו. אם הייתי חושב שהוא לא מתאים אז הייתי אומר את זה”.

איציק: “מכבי חיפה התקדמה לא רק בנקודות ובאחוזים, הוא קידם פה שחקנים כמו חורה, החזיר את גיא מלמד, אתה רואה את השיטה והסגנון. אני אומר את האמת. אני רוצה שברק בכר יהיה פה בעונה הבאה. חשוב גם להעניק חוזה חדש לחזיזה ועלי מוחמד”.