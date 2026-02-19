"לא מופרך ששוב לא תונף צלחת בגלל מלחמה"

לאחרונה חשפנו ב”שיחת היום” את אחת הפרשות המסעירות בשנים האחרונות בספורט הישראלי, החשד לניסיון הרעלה של ספורטאית במכון וינגייט. יו”ר מכון וינגייט ויו”ר מנהלת הליגה בכדורסל, ארי שטינברג, עלה לדבר על כך ועל נושאים נוספים בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך מתכוננים לטקס חלוקת המענקים על המדליות במשחקי העולם שעוד מעט יוצא לדרך?

”התרגשות שיא. פעם ראשונה שענפים לא אולימפיים מקבלים מענקים כל כך משמעותיים”.

יש כאלה שאומרים שהם מקבלים יותר מדי.

”אין כזה דבר יותר מדי בספורט. מי שעוסק עכשיו בספורט יהיה השפיץ של החברה בהמשך”.

איך בתפקיד?

”מתאקלמים עדיין. זה באמת השיא של העשייה בספורט, יש כל כך הרבה לעשות סביב זה”.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

מה התוכניות שלך למכון וינגייט?

”יש לנו מטרה להיות הזרוע הביצועית של משרד הספורט ולהביא את הספורטאים שלנו לאולימפיאדה. נעסוק בספורט וננסה להביא עוד הרבה כסף לטובת זה, כי בסופו של יום כסף כן מביא הישגים”.

כשאני מסתובב בווינגייט ורואה שריק שם אני אומר לעצמי למה לא להביא נבחרות זרות לשם? למה לא להקים מלון קטן שם עבורן ולעשות שיתופי פעולה?

”חד משמעית לעשות את כל מה שאמרת שם, ובגדול. אנחנו במציאות מאתגרת אבל צריך לעשות את זה. פנו אליי כבר כמה קבוצות שרוצות לעשות כאן מחנות אימונים”.

ההסכם הקיבוצי הולך להסתיים, האם יהיה הסכם חדש?

”ברור שיהיה הסכם חדש. זה שהוועד חזק זה לא משהו רע. הבעיה שלי במכון וינגייט היא שהעובדים לא מתוגמלים מספיק, וזה בגלל המורכבות של איך שהמכון בנוי. אנחנו נפתור גם את זה, אנחנו באים בטוב לחלוטין אין מקום שיכול לצמוח ללא עובדים שבעי רצון”.

אני מבין שהשבוע מרכז הפועל נכנס למכון, ושיש משא ומתן גם עם איגוד השייט והכדוריד.

”זה צריך להיות מרכז הספורט של ישראל – כולו. זה רק עוזר ומקדם את כולם”.

הארוע במכון וינגייט (מכון וינגייט)

“רוצים תשובות אמיתיות, כבר מפיקים לקחים”

מילה על הפרשה שחשפנו כאן בשיחת היום.

”זה בטיפול המשטרה. הפרשה הופכת להיות פרשה ברגע שאנחנו יודעים שבוודאות היה משהו. אנחנו חד משמעית רוצים תשובות אמיתיות ואנחנו כבר מפיקים לקחים”.

מה תעשו אחרת?

”זה אירוע שהוא לא טריוויאלי. אנחנו נקשיח הכל כדי שמקרים לא יקרו, נקודה”.

אם יש מלחמה שתשבית את הפעילות של הספורט, אתם ערוכים למה עושים עם עונת הכדורסל?

”יש לנו כמה תרחישים שאנחנו לוקחים בחשבון, אנחנו ערוכים. יש לנו מה לעשות אם קורה משהו. קודם כל המטרה הראשונה זה ביטחון השחקנים ונתחיל משם, ואז זה יהיה אירוע מתגלגל. אנחנו כבר יותר משנתיים תחת כל ברבור שחור אפשרי”.

וויל ריימן מול יובל זוסמן (רועי כפיר)

יש לך תסריט ששוב פעם לא תהיה צלחת אליפות השנה?

”אוי ואבוי, זה לא מופרך מה שאתה אומר. אני מתפלל, בסוף היום אנחנו ניתן מענה אבל זה לא חיובי בכלל. דווקא לאחרונה התחלנו לראות את האור וחבל. האוהדים מתחילים לחזור חזרה”.

לפחות גמר גביע יש היום.

”שלא יקרה מה שקרה בגמר הפלייאוף שנה שעברה”.

פיקוד העורף דיבר איתכם בעניין?

”לא, עוד לא. עד שאין שינוי בהגבלות אז אין לך מה להיכנס”.