ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"עם אנסה בשיא המוטיבציה, אשדוד יכולה לנצח"

טימור אביטן, שחקן העבר של הקבוצה מעיר הנמל, ב"שיחת היום": "מאמין שניר ביטון יסגור טוב וינסה לעקוץ. הוא שיפר את ההגנה והמחויבות של הקבוצה"

|
יוג'ין אנסה (ראובן שוורץ)
יוג'ין אנסה (ראובן שוורץ)

על מ.ס אשדוד עוברת עונה לא קלה בליגה העל, כשדווקא לאחר פתיחת עונה מעודדת, שמיצבה אותה כמרעננת הרשמית של הליגה, היא הלכה לאחור והסתבכה במאבקי התחתית, כשהיא מדורגת במקום העשירי, מרחק שלוש נקודות בלבד מהקו האדום. שחקן העבר של הקבוצה, טימור אביטן, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את המשחק הקרוב נגד מכבי ת”א?
”יש שני דברים: קודם כל נכון שמכבי ת”א נראתה פחות טוב נגד בית”ר, אבל מאז שהגיע המאמן החדש היא נראית הרבה יותר טוב. מאז שניר ביטון הגיע לאשדוד הוא ייצב את ההגנה ממש, גם הגולים שהם ספגו זה היה בשיניים”.

איך אתה רואה את הקריירה החדשה שלו בתור מאמן?
”ניר ביטון גם בתור שחקן לא היה הכישרון הכי גדול, הוא פשוט בן אדם מאוד אינטליגנט ומבין את המשחק ברמה מאוד גבוהה”.

ניר ביטון (עמרי שטיין)ניר ביטון (עמרי שטיין)

איזה ציון אתה נותן לו עד עכשיו?
”הייתי נותן לו ציון 8-9 לפחות, אולי טיפה על הצד ההתקפי צריכים יותר לעבוד, אבל מבחינת הגנה ואיך שהשחקנים נראים מחויבים אליו – זה נראה מדהים. אסור לשכוח שהשחקנים הכי חשובים שלו פצועים גם”.

איך מנצחים את מכבי ת”א? אתה היית במקומות האלה באשדוד ומכיר את ניר ביטון.
”אם זה היה בי”א, זה היה סיפור אחר לגמרי. בבלומפילד, עם הקהל והאנרגיות, זה יהיה הבה יותר קשה. אני מאמין שניר יסגור טוב וינסה לעקוץ עם אנסה ואיילון אלמוג ועם תמם או חג’ג’. לדעתי, אם אשדוד יכולה לנצח זה רק אם אנסה יבוא בשיא המוטיבציה כמו שהוא פתח את העונה. הוא חייב לחזור לעצמו בשביל שלאשדוד יהיה מה למכור”.

מה קורה איתך כיום?
”אני נפצעתי, הלכתי לתחום העסקים. הכדורגל תמיד בלב שלי”.

טימור אביטן בימיו במדי אשדוד (חגי ניזרי)טימור אביטן בימיו במדי אשדוד (חגי ניזרי)

לא מעניין אותך להתעסק בכדורגל?
”האמת שאימנתי קצת, אבל התחזקתי קצת בדת. נכון לעכשיו אני מעדיף לקחת צעד אחורה”.

הקריירה שלך התפספסה במובן מסוים, היית מאוד כישרוני בגיל צעיר ומשהו בקבלת ההחלטות שלך היה לא טוב.
”מצד אחד אני מבין מה שאתה אומר, אבל מצד שני התעוררתי לקראת הסוף וכן נתתי פוש יפה, נהניתי מכדורגל בחמש השנים האחרונות לפני שפרשתי. היה לי מעבר קטן בו לא התנהלתי נכון, הייתי ילד צעיר שחשב שדברים יבואו בקלות. אני לוקח את הדבר הטוב, שהתעשתי על עצמי וחזרתי לתת כמה עונות יפות”.

