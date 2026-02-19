יום חמישי, 19.02.2026 שעה 17:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

האדיה על החתימה בעכו: כדורגל הוא גשר לדו-קיום

המאמן החדש של הצפוניים דיבר על המשרה הראשונה שלו בקבוצה מחוץ למגזר ("טוב לחברה הישראלית") והוסיף: "רציתי לנוח, אבל עכו מועדון עם היסטוריה"

|
אדהם האדיה (ראובן שוורץ)
אדהם האדיה (ראובן שוורץ)

אחרי שסיים את דרכו במכבי בני ריינה והוחלף על ידי ליאור ראובן, אדהם האדיה מונה למאמנה של הפועל עכו מהליגה הלאומית. הוא עלה לדבר על המינוי בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה שלום המאמן הטרי של הפועל עכו?
”נרגש, אתגר חדש עם הרבה אנרגיות. אני צריך להוכיח מחדש ולצאת קדימה”.

איך מצאת כל כך מהר את התחנה הבאה שלך?
”הם התקשרו ביום שני או שלישי לסוכן טל בן חיים, ומשם הדברים התקדמו. הרגשתי הרבה רצון של המועדון והבעלים שהם מאוד רוצים את שירותיי בקבוצה. אני מאוד מאוד מעריך את זה שנתנו לי את ההזדמנות עוד פעם, זה לא מובן מאליו, אני יומיים אחרי פיטורים. רציתי לנוח עד סוף העונה, אבל מועדון כמו הפועל עכו עם היסטוריה ו-ותק”.

אדהם היה הכי מתאים מכל המועמדים, בגלל שיש לו הרבה ניסיון בליגה הלאומית. זאת גם הקבוצה היהודית הראשונה שלוקחת אותך?
”כן, זה דבר שכשלעצמו אני רוצה להיות פה. משהו שונה, גם באווירה סביב המועדון. בדרך כלל אני יוצר אווירת בית בכל מקום שאני נמצא, ועבורי זה בית. צריך לעבוד קשה ולהביא את הקבוצה לוויב שהבעלים מצפה מאיתנו, ולהילחם בכל דקה במגרש”.

אדהם האדיה, "זה דבר שכשלעצמו אני רוצה להיות פה" (חגאדהם האדיה, "זה דבר שכשלעצמו אני רוצה להיות פה" (חג'אג' רחאל)

בעצם שברת את תקרת הזכוכית עבורך, אתה הרי אימנת רק בקבוצות במגזר.
”זה דבר טוב לחברה הישראלית שדברים כאלה מתחברים. כדורגל הוא גשר לדו-קיום. כמו שיש שחקנים יהודיים בקבוצות ערביות והפוך, ואנחנו רואים את החיבור והחיבוק שכולם מקבלים. אלו דברים שיכולים לעשות טוב לחברה הישראלית. האמנתי כל הזמן שזה הולך לקרות. אני שמח מאוד ונרגש להיות בעכו”.

איזו קבוצה מצאת? אתה המאמן השלישי שם העונה והיו להם תוכניות גדולות עם השקעה כספית גדולה.
”בוא ניישר קו – זה לא קשור הכסף. הבעיה של המועדון הזה היא לא כסף. אני מסתכל שיש קבוצה שהיא מאוד מכובדת, יש לה הרבה עבר וזה מועדון גדול שצריך אותו בצפון. לפי דעתי יש שם סגל טוב וראוי להיות במקום יותר טוב מאיפה שהוא נמצא, צריך לצאת מזה מהר מאוד”.

איזו קבוצה אתם מגיעים מחר מול הפועל רעננה?
”קודם כל יש לנו משחק סופר קשה נגד הפועל רעננה. אנחנו נסתכל בלבן של העיניים לכל קבוצה שנשחק נגדה. צריך לבוא בווייב טוב ובגישה טובה למשחק. אני מאמין בכל הסגל ובמועדון. כבר במשחק של מחר אנחנו  נבוא בגישה לקחת נקודות ולצאת לדרך חדשה. מהיום הראשון שהגעתי האווירה בקבוצה מאוד טובה. הדבר הכי חשוב זה שנעשה את העבודה כמו שצריך ונצא לדרך טובה. אני צריך להבין את הדברים מקצועית מהר מאוד, אין לנו זמן להסתכל על דברים מהצד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
