"מכבי תתקשה יותר עם היידגר מאשר עם אונואקו"

אחרי שאיבדה כבר תואר אחד העונה, הלא הוא גביע ווינר, לאחר הפסד להפועל ירושלים, מכבי ת"א לא רוצה לתת לעוד אחד לחמוק לה מבין האצבעות. לשם כך, הצהובים יצטרכו לנצח את אחת הקבוצות הלוהטות והקשוחות בליגה, בני הרצליה, בגמר גביע המדינה שייערך היום (חמישי). שחקן העבר של הצהובים, רוני בוסאני, דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה אומר לקראת המשחק?

”הרצליה קבוצה טובה, הם היו בנחיתות בחצי הגמר ובסוף הצליחו לנצח, בעיקר בזכות כמה מהלכים גדולים של אונואקו, ולא רק בהתקפה. הוא עשה מניעה בהגנה על הסקורר של העמק וזה היה מהלך מדהים.

“בכל זאת, הם נמצאים ביד אליהו מול מכבי, שעדיפה, אבל יש פה מפתח לשתי הקבוצות: אחד להרצליה איך להתמודד ולעצור את שחקני המפתח של מכבי. מצד שני כמו שאנחנו יודעים שמכבי צריכה להוריד את השחקנים מהיורוליג לפעמים זה לא קל. יושב לשחקנים בראש שזה כאילו משחק קל אבל זה יכול להתפתח למשחק לא קל. להרצליה יש הרבה שחקנים טובים, אבל מכבי פייבוריטים, ברור”.

מה אתה חושב על המצ’אפ בין הקבוצות?

”היידגר שחקן עם יכולת אישית פנטסטית, אם הוא יהיה ביום טוב יהיה קשה לעצור אותו. לגבי אונואקו, מכבי יחפשו שהוא ייקח את הזריקות מבחוץ, הם לא יתנו לו לתפוס את העמדה במרכז הצבע. אני חושב שיהיה להם יותר קשה עם היידגר מאשר אונואקו, וגם קרטר טוב”.

תוצאה?

”אני אומר שמכבי תנצח”.