ליגה לאומית 25-26
5024-5523מכבי פ"ת1
3928-3623מכבי הרצליה2
3626-3523הפועל ר"ג3
3426-3223הפועל ראשל"צ4
3328-3223מ.ס קריית ים5
3337-3723הפועל כפר שלם6
3229-2823הפועל כפ"ס7
3032-2723בני יהודה8
2929-3023מ.ס כפר קאסם9
2930-2323הפועל רעננה10
2837-2723הפועל עפולה11
2630-2423הפועל עכו12
2636-2723עירוני מודיעין13
2335-2823הפועל נוף הגליל14
2344-3523מכבי יפו15
2229-2423הפועל חדרה16

"יצאנו מהתקופה הקשה, יש התעוררות בקהל"

מאמן מכבי הרצליה, אלעד בראון, ב"שיחת היום": "עברנו קשיים, מול כפ"ס הייתה אווירה נהדרת". לקראת הפועל ר"ג: "משחק חשוב, הדברים יוכרעו בפלייאוף"

|
אלעד בראון (שחר גרוס)
אלעד בראון (שחר גרוס)

אחרי שגברה 1:2 על הפועל כפר סבא, מכבי הרצליה מהמקום השני בלאומית תפגוש מחר (שישי) את הפועל רמת גן מהמקום השלישי למשחק גדול בקרב על העלייה. לקראת המשחק, מאמן הקבוצה, אלעד בראון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

יצאתם מהתקופה הפחות טובה?
”כן, אני חושב שכן. גם מבחינת איכות הכדורגל נראינו טוב והצלחנו להביא נקודות”.

עברת תקופה לא קלה.
”לא היה קל בכלל, לכל קבוצה יש תקופה לא טובה, בסופו של דבר יצאנו מזה. עברנו דברים יותר קשים, התחלתי עם הרצליה במסע הישארות בליגה א’”.

שחקני מכבי הרצליה (ראובן שוורץ)שחקני מכבי הרצליה (ראובן שוורץ)

זה משחק שיכול לקבוע את גורל העונה שלכם, איך אתה מכין את השחקנים שלך?
”אני חושב שזה משחק חשוב מאוד, אבל לא יודע כמו הוא יקבע יותר מדי, כי הדברים יוכרעו בפלייאוף. באנו אחרי משחק לא פשוט לכפר סבא, עשינו את ההכנה בצורה הכי טובה שיש ואני מקווה שנראה מחר תצוגה טובה”.

כולם בריאים אצלכם בקבוצה?
”יש לנו שני חיסורים, נמצא להם תחליף”.

“יש התעוררות מבחינת הקהל של הרצליה”

כמה קהל בא לדבר כזה?
”יש התעוררות מבחינת הקהל של הרצליה, הרגשנו את זה גם במשחק האחרון. עשו אווירה נהדרת במשחק האחרון מול כפר סבא, גם מבחינת הכמות וגם מבחינת האיכות”.

אוהדי מכבי הרצליה (נעם מורנו)אוהדי מכבי הרצליה (נעם מורנו)

אפי הנמר עוד מגיע?
”לא ראיתי אותו הרבה זמן”.

אריאל (שיימן) רגוע?
”כבר מזמן רגוע, הוא מספיק מנוסה ועם רגליים על הקרקע. הוא עבר הרבה דברים בכדורגל”.

