שרון דרוקר: הופתעתי מההחלטה לפטר אותי

גביע המדינה בכדורסל יגיע היום (חמישי) לסיומו, כשבני הרצליה ומכבי ת”א יפגשו בהיכל מנורה מבטחים לגמר הגדול. מי שמכיר היטב את שתי הקבוצות, כששימש כעוזר מאמן אצל הצהובים וכמאמן ראשי אצל השרוניים הוא שרון דרוקר, שדיבר לקראת ההתמודדות המסקרנת בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה אחרי כל מה שעבר עליך העונה?

”לא הכי כיף בוא נגיד, בעיקר בהתחשב במה שעברתי בראשון לציון אבל אני מבין שזה העולם וככה זה עובד”.

אתה הופתעת מההחלטה לפטר אותך?

”כן בגלל שידענו ודיברנו שה-8 מחזורים האחרונים הם מאוד קשים, 5 משחקי חוץ וכל הגדולות. ואז שבדיוק הגענו לישורת של קבוצות ברמה שלנו הם לקחו את ההחלטה, אבל אני צריך לכבד את זה”.

“מהמר על מכבי מנצחת, הרצליה אנדרדוג”

אתה כבר הייתה במעמדים האלה, איך אתה רואה את המשחק הערב?

”זה מעמד מיוחד, משחק אחד עם אולם מלא. מאוד כיף להיות שותף לזה, אני בטוח לחלוטין שלמכבי יהיה רוב גדול. זה הולך להיות משחק עם סקור גבוה, הרצליה זאת קבוצה שקולעת 90+, מכבי גם מרגישים נוח, זאת אווירה של יורוליג הם הרבה יותר מנוסים בסוג כזה של משחקים. אם אתם שואלים מה ההימור שלי זה מכבי. הרצליה אנדרדוג מוחלטת”.

איך אתה רואה את המצ’אפ של עודד קטש מול אקוניס, שהוא זה שבאמת מנהל את העניינים בספסל של הרצליה?

”הגבוהים של הרצליה לא יכולים לשחק ביחד, אם הוא ישתמש בדקות האלה באזורית יהיה מעניין לראות איך מכבי התכוננו נגד האזורית. להרצליה יש ארבעה שחקנים שיכולים לעשות מעל 20, מכבי צריכה להוריד שניים מהם. אני חושב שההתנפלות תהיה על היידיגר, אונוואקו יעשה את הנקודות שלו. מכבי מכירים את היידיגר, יש לו יכולת כמו של זר והוא שחקן למשחקים גדולים”.