יום חמישי, 19.02.2026 שעה 16:31
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

שרון דרוקר: הופתעתי מההחלטה לפטר אותי

המאמן שסיים את דרכו במכבי ראשל"צ לפני כחודשיים ניתח ב"שיחת היום" את יחסי הכוחות גם לגמר הגביע בין מכבי להרצליה. וגם: ניתוח המצ'אפ בין הצדדים

|
שרון דרוקר (חגי מיכאלי)
שרון דרוקר (חגי מיכאלי)

גביע המדינה בכדורסל יגיע היום (חמישי) לסיומו, כשבני הרצליה ומכבי ת”א יפגשו בהיכל מנורה מבטחים לגמר הגדול. מי שמכיר היטב את שתי הקבוצות, כששימש כעוזר מאמן אצל הצהובים וכמאמן ראשי אצל השרוניים הוא שרון דרוקר, שדיבר לקראת ההתמודדות המסקרנת בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה אחרי כל מה שעבר עליך העונה?
”לא הכי כיף בוא נגיד, בעיקר בהתחשב במה שעברתי בראשון לציון אבל אני מבין שזה העולם וככה זה עובד”.

אתה הופתעת מההחלטה לפטר אותך?
”כן בגלל שידענו ודיברנו שה-8 מחזורים האחרונים הם מאוד קשים, 5 משחקי חוץ וכל הגדולות. ואז שבדיוק הגענו לישורת של קבוצות ברמה שלנו הם לקחו את ההחלטה, אבל אני צריך לכבד את זה”.

“מהמר על מכבי מנצחת, הרצליה אנדרדוג”

אתה כבר הייתה במעמדים האלה, איך אתה רואה את המשחק הערב?
”זה מעמד מיוחד, משחק אחד עם אולם מלא. מאוד כיף להיות שותף לזה, אני בטוח לחלוטין שלמכבי יהיה רוב גדול. זה הולך להיות משחק עם סקור גבוה, הרצליה זאת קבוצה שקולעת 90+, מכבי גם מרגישים נוח, זאת אווירה של יורוליג הם הרבה יותר מנוסים בסוג כזה של משחקים. אם אתם שואלים מה ההימור שלי זה מכבי. הרצליה אנדרדוג מוחלטת”.

איך אתה רואה את המצ’אפ של עודד קטש מול אקוניס, שהוא זה שבאמת מנהל את העניינים בספסל של הרצליה?
”הגבוהים של הרצליה לא יכולים לשחק ביחד, אם הוא ישתמש בדקות האלה באזורית יהיה מעניין לראות איך מכבי התכוננו נגד האזורית. להרצליה יש ארבעה שחקנים שיכולים לעשות מעל 20, מכבי צריכה להוריד שניים מהם. אני חושב שההתנפלות תהיה על היידיגר, אונוואקו יעשה את הנקודות שלו. מכבי מכירים את היידיגר, יש לו יכולת כמו של זר והוא שחקן למשחקים גדולים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */