הרצליה מוכנה: בונים על אונואקו ועל ההיסטוריה

בני הרצליה תפגוש הערב (21:00, היכל מנורה מבטחים) את מחזיקת הגביע, מכבי ת''א, לגמר השישי בהיסטוריה של המועדון (פעם שלישית כבני הרצליה, אחרי 1995 ו-2022, בהן הקבוצה זכתה בגביע והיו עוד 3 פעמים כבני השרון, בכולן הקבוצה נוצחה) ומחפשת את הגביע השלישי שלה בהיסטוריה.

בקבוצה הזכירו את ההיסטוריה של המועדון מול מכבי ת''א בגביע המדינה, כאשר הרצליה, עוד בשמה המקורי, הפועל הרצליה, עברה את הצהובים ברבע הגמר של עונת 1992/3, אז עדיין בפורמט של מפגש כפול, בו ניצחה ב-7 נקודות ביד אליהו והפסידה בגומלין בהרצליה ב-6 נקודות וכך עלתה לחצי הגמר. בנוסף, גברה על הצהובים בחצי הגמר של עונת 1994/5, 93:107, לאחר מהפך גדול של הקבוצה של אפי בירנבוים, שכבר פיגרה ב-18 נקודות, על זאת של מולי קצורין.

"למעשה, המאזן שלנו מושלם נגדם בגביע", אמרו בהרצליה, ומה לגבי שני ההפסדים בגמר לצהובים בעונות 2004/5 ו-2009/10? "זאת הייתה בני השרון, זה לא נחשב", הייתה התשובה.

צ'ינאנו אונואקו חוגג (רועי כפיר)

הקבוצה של יהוא אורלנד בונה על היתרון שיש לה בצבע, עם צ'ינאנו אונואקו. "אין בליגה שחקן שיכול לעצור אותו", אמרו במועדון. "הוא תלוי רק בעצמו". בנוסף, הרצליה מעמידה שילוב של שני גבוהים גדולים וחזקים, כאשר נוסף על אונואקו ישנו גם די ג'יי ברנס. יהוא אורלנד דיבר על הקו הקדמי שלו לאחר הניצחון בחצי הגמר על הפועל העמק ואמר: "זה קו קדמי שלא היה כמוהו לאף קבוצה מחוץ לשלוש הגדולות. הוא נותן לנו הרבה יתרונות".

בהרצליה מאמינים שהקו הקדמי שלה בהחלט מסוגל להתמודד עם הקו הקדמי של סורקין, הורד וסנטוס, שמעניק לצהובים יתרון על כל קבוצה אחרת בליגה. בהרצליה רשמו את אותו הסגל מחצי הגמר גם לגמר, כלומר, דשון פרנסיס יהיה גם הערב הזר שלא יתלבש (נרשמו דנבר ג'ונס, נואה קרטר, אלייז'ה סטיוארט, די ג'יי ברנס וצ'ינאנו אונואקו). מוריאל לוטטי שפצוע בעקב ימשיך להיעדר.

יהוא אורלנד ועודד קטש (רדאד ג'בארה)

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד, אמר אתמול לקראת הערב: “נבוא לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים. אי אפשר להשוות בין המשחקים, הסגל שונה, שיטת המשחק שונה לגמרי מחצי הגמר, העמק משחקת בצורה שונה. נצטרך להביא את האגרסיביות שלנו שהייתה פחות טובה במחצית הראשונה מול העמק. אין לי תשובה לאיך להיות יציבים לאורך כל המשחק אבל אנחנו צריכים לעשות את זה. בלתי אפשרי? אוי ואבוי אם מישהו יגיד את צמד המילים הזה בגמר גביע, זה רק אומר שזה לא בלתי אפשרי”.

בהרצליה מעריכים ש-3,500 אוהדים ידחפו את הקבוצה הערב בהיכל מנורה. "ברור לנו שלמכבי יהיה יתרון ביציע בכמות וזה גם האולם הביתי שלהם, אבל תהיה נוכחות יפה של קהל שלנו ובהחלט נרגיש אותו הערב", אמרו במועדון.