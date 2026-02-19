טל איילה ינסה לעזור לרמה"ש לנצח את קריית גת

נכנסים אל השליש האחרון בליגה א’ דרום. משחקי המחזור ה-21 יחלו כבר הערב (חמישי) כשדימונה תארח את טירה ושמשון תל אביב תפגוש את כפר סבא. מחר (שישי) ייערכו יתר משחקי המחזור (שישה משחקים), כשבמוקד המפגש בין מכבי קריית גת מהמקום הראשון, להפועל ניר רמת השרון שמתחת לקו. וגם: הדרבי בין בית”ר נורדיה ירושלים למ.כ ירושלים בעמק הארזים.

בנוסף, מכבי יבנה שצירפה באחרונה של שון קלימקין לקו ההגנה, תארח בביתה את מ.כ ירמיהו חולון. הפועל הרצליה תפגוש את הפועל מרמורק לקרב על היחלצות מהתחתית הבוערת. מכבי עירוני אשדוד תתמודד בסינתטיקו מול מאמנה לשעבר, יוסי חכים, יחד עם קבוצתו החדשה, הפועל אזור. מכבי קריית מלאכי תפגוש בביתה את בית”ר יבנה.

מכבי קריית גת – הפועל ניר רמת השרון (שישי, כרמי גת קריית גת, 12:35)

המוליכה, שטרם הפסידה העונה בליגה, תארח בביתה את זו שירדה מהליגה הלאומית והסתבכה לה בתחתית כהוגן, למרות ייבוא של שחקנים אלו ואחרים בעלי רקורד משחק בליגות מקצועניות. לבינתיים, זה לא מספיק לה. קריית גת תרצה לשמור על פער של 20 נקודות או יותר מהמקום השני ולא למצוא עצמה שומטת נקודות דווקא מול קבוצת התחתית שבונה על זחיחות.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

בית”ר נורדיה ירושלים – מ.כ ירושלים (שישי, עמק הארזים 2 ירושלים, 12:30)

“רק תביאו את הדרבי!” ציינו אוהדים בפרסום בית”ר נורדיה, למרות המצב העגום של הקבוצה, שנמצאת במקום האחרון בטבלה. יש תקווה קטנה שאיכשהו משחק דרבי יכול להוציא מהשחקנים מעבר ליכולת הרגילה שלהם, ברקע הייאוש הגובר. בצד השני, האורחת מגיעה למשחק לאחר תיקו, ניצחון והפסד, וכהרגלה מהשנים האחרונות לא מראה יציבות לאורך זמן.

הפועל הרצליה – הפועל מרמורק (שישי, אצטדיון טוטו הרצליה, 13:00)

שתי קבוצות שנקלעו למאבקי התחתית ויתמודדו אחת מול השנייה במשחק שהוא מעבר לסתם שלוש נקודות. הרצליה מגיעה לאחר שבארבעת משחקיה האחרונים השיגה שתי נקודות בלבד, כשהפסידה לטירה והובסה 5:1 מול מ.כ ירושלים. לעומת זאת, מרמורק כבר שמונה משחקים רצופים שלא מפסידה ואוגרת נקודות בצורה שקטה ובטוחה.

שחקני הפועל הרצליה (יונתן טפיאס, ההתאחדות לכדורגל)

יתר מועדי משחקי המחזור

מ.ס דימונה – מ.כ צעירי טירה (חמישי, דימונה, 18:00)

שמשון פזטל תל אביב – מ.כ כפר סבא (חמישי, ספורטק צפוני תל אביב, 20:30)

מכבי יבנה – מ.כ ירמיהו חולון (שישי, אצטדיון טוטו יבנה, 12:55)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל אזור (שישי, הסינתטיקו באשדוד, 13:30)

מכבי קריית מלאכי – בית”ר יבנה (שישי, נינו קריית מלאכי, 13:30)