יום חמישי, 19.02.2026 שעה 10:53
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4517-4120מכבי אחי נצרת1
4023-4220מ.ס. טירה2
3323-2920מכבי נווה שאנן3
3217-2720מכבי אתא ביאליק4
3221-2920הפועל כרמיאל5
3027-3320הפועל ב.א.גרבייה6
3028-2620בני מוסמוס7
2925-2620הפועל בית שאן8
2834-2820עירוני נשר9
2523-2420הפועל מגדל-העמק10
2427-2120צעירי אום אל פאחם11
1835-2820הפועל עראבה12
1844-2520צעירי טמרה13
1734-1520מכבי נוג'ידאת14
1634-2120הפועל טירת הכרמל15
834-2720הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5417-5220מכבי קרית גת1
3620-3520מ.כ. צעירי טירה2
3425-2520מ.ס. דימונה3
3225-3720מכבי יבנה4
3127-3920מ.כ. ירושלים5
3127-2620מכבי קרית מלאכי6
2827-2620מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2733-2620בית"ר יבנה9
2626-2420שמשון תל אביב10
2232-3120מ.כ. חולון ירמיהו 11
2232-1820הפועל מרמורק12
2134-2120הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1840-2120הפועל ניר רמה"ש15
1536-2620בית"ר נורדיה ירושלים16

טל איילה ינסה לעזור לרמה"ש לנצח את קריית גת

לקראת המחזור ה-21 בליגה א' דרום: הרכש החדש שהצטרף מבית שמש צפוי לפתוח ב-11 של לוזון מול המוליכה. בית"ר נורדיה תארח את מ.כ ירושלים לדרבי

|
טל איילה במדי קבוצתו החדשה (באדיבות המועדון)
טל איילה במדי קבוצתו החדשה (באדיבות המועדון)

נכנסים אל השליש האחרון בליגה א’ דרום. משחקי המחזור ה-21 יחלו כבר הערב (חמישי) כשדימונה תארח את טירה ושמשון תל אביב תפגוש את כפר סבא. מחר (שישי) ייערכו יתר משחקי המחזור (שישה משחקים), כשבמוקד המפגש בין מכבי קריית גת מהמקום הראשון, להפועל ניר רמת השרון שמתחת לקו. וגם: הדרבי בין בית”ר נורדיה ירושלים למ.כ ירושלים בעמק הארזים.

בנוסף, מכבי יבנה שצירפה באחרונה של שון קלימקין לקו ההגנה, תארח בביתה את מ.כ ירמיהו חולון. הפועל הרצליה תפגוש את הפועל מרמורק לקרב על היחלצות מהתחתית הבוערת. מכבי עירוני אשדוד תתמודד בסינתטיקו מול מאמנה לשעבר, יוסי חכים, יחד עם קבוצתו החדשה, הפועל אזור. מכבי קריית מלאכי תפגוש בביתה את בית”ר יבנה.

מכבי קריית גת – הפועל ניר רמת השרון (שישי, כרמי גת קריית גת, 12:35)

המוליכה, שטרם הפסידה העונה בליגה, תארח בביתה את זו שירדה מהליגה הלאומית והסתבכה לה בתחתית כהוגן, למרות ייבוא של שחקנים אלו ואחרים בעלי רקורד משחק בליגות מקצועניות. לבינתיים, זה לא מספיק לה. קריית גת תרצה לשמור על פער של 20 נקודות או יותר מהמקום השני ולא למצוא עצמה שומטת נקודות דווקא מול קבוצת התחתית שבונה על זחיחות.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

בית”ר נורדיה ירושלים – מ.כ ירושלים (שישי, עמק הארזים 2 ירושלים, 12:30)

“רק תביאו את הדרבי!” ציינו אוהדים בפרסום בית”ר נורדיה, למרות המצב העגום של הקבוצה, שנמצאת במקום האחרון בטבלה. יש תקווה קטנה שאיכשהו משחק דרבי יכול להוציא מהשחקנים מעבר ליכולת הרגילה שלהם, ברקע הייאוש הגובר. בצד השני, האורחת מגיעה למשחק לאחר תיקו, ניצחון והפסד, וכהרגלה מהשנים האחרונות לא מראה יציבות לאורך זמן.

הפועל הרצליה – הפועל מרמורק (שישי, אצטדיון טוטו הרצליה, 13:00)

שתי קבוצות שנקלעו למאבקי התחתית ויתמודדו אחת מול השנייה במשחק שהוא מעבר לסתם שלוש נקודות. הרצליה מגיעה לאחר שבארבעת משחקיה האחרונים השיגה שתי נקודות בלבד, כשהפסידה לטירה והובסה 5:1 מול מ.כ ירושלים. לעומת זאת, מרמורק כבר שמונה משחקים רצופים שלא מפסידה ואוגרת נקודות בצורה שקטה ובטוחה.

שחקני הפועל הרצליה (יונתן טפיאס, ההתאחדות לכדורגל)שחקני הפועל הרצליה (יונתן טפיאס, ההתאחדות לכדורגל)

יתר מועדי משחקי המחזור

מ.ס דימונה – מ.כ צעירי טירה (חמישי, דימונה, 18:00)
שמשון פזטל תל אביב – מ.כ כפר סבא (חמישי, ספורטק צפוני תל אביב, 20:30)
מכבי יבנה – מ.כ ירמיהו חולון (שישי, אצטדיון טוטו יבנה, 12:55)
מכבי עירוני אשדוד – הפועל אזור (שישי, הסינתטיקו באשדוד, 13:30)
מכבי קריית מלאכי – בית”ר יבנה (שישי, נינו קריית מלאכי, 13:30)

