יום חמישי, 19.02.2026 שעה 11:01
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4517-4120מכבי אחי נצרת1
4023-4220מ.ס. טירה2
3323-2920מכבי נווה שאנן3
3217-2720מכבי אתא ביאליק4
3221-2920הפועל כרמיאל5
3027-3320הפועל ב.א.גרבייה6
3028-2620בני מוסמוס7
2925-2620הפועל בית שאן8
2834-2820עירוני נשר9
2523-2420הפועל מגדל-העמק10
2427-2120צעירי אום אל פאחם11
1835-2820הפועל עראבה12
1844-2520צעירי טמרה13
1734-1520מכבי נוג'ידאת14
1634-2120הפועל טירת הכרמל15
834-2720הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5417-5220מכבי קרית גת1
3620-3520מ.כ. צעירי טירה2
3425-2520מ.ס. דימונה3
3225-3720מכבי יבנה4
3127-3920מ.כ. ירושלים5
3127-2620מכבי קרית מלאכי6
2827-2620מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2733-2620בית"ר יבנה9
2626-2420שמשון תל אביב10
2232-3120מ.כ. חולון ירמיהו 11
2232-1820הפועל מרמורק12
2134-2120הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1840-2120הפועל ניר רמה"ש15
1536-2620בית"ר נורדיה ירושלים16

למרות החוסרים, באקה תחפש להחזיר לאחי נצרת

המחזור ה-21 בליגה א' צפון: הקבוצה של עוודי רוצה ניצחון על המוליכה, לה הפסידה בסיבוב הראשון. טירה, הדולקת אחר המקום הראשון, תפגוש את כרמיאל

|
שחקני באקה אל גרבייה חוגגים (באדיבות המדיה של המועדון)
שחקני באקה אל גרבייה חוגגים (באדיבות המדיה של המועדון)

השליש האחרון בליגה א' צפון יוצא לדרך. כבר הערב (חמישי) יחל לו המחזור ה-21 בליגה, כשיתקיימו להם שלושה משחקים. מחר (שישי) ישוחקו להם שני משחקים נוספים, כשבשבת ובראשון יינעל המחזור. מרבית המשחקים, אגב, נקבעו לשעת ערב מאוחרת, נוכח כניסתו של הרמדאן, החודש התשיעי הקדוש בדת האסלאם, בו צמים מעלות השחר ועד לשקיעה.

המוליכה, מכבי אחי נצרת, תצא לבאקה, שם תתמודד מול מוחמד עוודי ושחקניו, בעוד שטירה תחזור לארח בביתה ותתמודד מול כרמיאל. נווה שאנן ואתא ביאליק ייפגשו לקרב המאכזבות בתקופה האחרונה, נשר תתארח במגדל העמק, וטירת הכרמל תפגוש את בית שאן. הפועל אום אל פאחם תארח את בני מוסמוס, עראבה מול טמרה ונוג'ידאת תשחק עם צעירי אום אל פאחם.

מ.ס טירה – הפועל עירוני כרמיאל (הערב, טירה, 20:30)

הקבוצה של גל ברשאן יכולה הערב להתקרב עד כדי שתי נקודות מאחי נצרת ולהביא אותה למצב של לחץ מחר מול באקה אל גרבייה. בטירה, אגב, חוזרים הביתה, לאחר שבמשטרת ישראל הוחלט להמתיק את עונש ההרחק של הקבוצה מהמגרש הביתי. בכרמיאל יגיעו למשחק כשבשלושת המשחקים האחרונים לא הצליחו לנצח והשיגו רק נקודה אחת.

שחקני טירה מאושרים (חגשחקני טירה מאושרים (חג'אג' רחאל)

הפועל באקה אל גרבייה – מכבי אחי נצרת (שישי, הסינתטי באקה אל גרבייה, 12:40)

מוחמד עוודי וקבוצתו ינסו להחזיר למוליכה על ניצחונה 2:3 עליהם בסיבוב הראשון. באקה אל גרבייה תגיע להתמודדות עם חוסרים של שבעה שחקנים ולמרות הכל, הסגל מספיק רחב בכדי שהקבוצה המארחת תצליח להוציא ולו נקודה מול המוליכה. באחי נצרת יתמקדו במה שחשוב בעבורם: השגת שלוש נקודות והתרחקות מיריבתה לצמרת, מ.ס טירה, לכדי חמש נקודות ויותר.

שחקני מכבי אחי נצרת (עמרי שטיין)שחקני מכבי אחי נצרת (עמרי שטיין)

מכבי נווה שאנן – מכבי אתא ביאליק (מוצ"ש, אגרטק חיפה, 20:15)

משחק בין שתי קבוצות שהחלו עונה בצורה טובה, המשיכו ביכולת הנהדרת שלהן ובזמן האחרון, איך לומר, בזהירות, מקרטעות בליגה. נווה שאנן בחמשת המשחקים האחרונים שלה עם נקודה אחת בלבד. אתא ביאליק, בששת המשחקים האחרונים שלה: ניצחון בודד, ארבע תוצאות תיקו (שלוש פעמים 0:0) והפסד. למרות התוצאות הלא משכנעות, השתיים עדיין ברביעייה הראשונה.

שחקני מכבי אתא ביאליק (חגשחקני מכבי אתא ביאליק (חג'אג' רחאל)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – עירוני נשר (הערב, מגדל העמק, 19:00)

הפועל טירת הכרמל – הפועל בית שאן (הערב, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:00)

מכבי נוג'ידאת – צעירי אום אל פאחם (שישי, בועיינה נוג'ידאת מזרחי, 13:30)

הפועל אום אל פאחם – הפועל בני מוסמוס (מוצ"ש, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 20:15)

הפועל עירוני עראבה – מ.כ צעירי טמרה (ראשון, אצטדיון דוחא סכנין, 20:15)

