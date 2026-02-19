למרות החוסרים, באקה תחפש להחזיר לאחי נצרת

השליש האחרון בליגה א' צפון יוצא לדרך. כבר הערב (חמישי) יחל לו המחזור ה-21 בליגה, כשיתקיימו להם שלושה משחקים. מחר (שישי) ישוחקו להם שני משחקים נוספים, כשבשבת ובראשון יינעל המחזור. מרבית המשחקים, אגב, נקבעו לשעת ערב מאוחרת, נוכח כניסתו של הרמדאן, החודש התשיעי הקדוש בדת האסלאם, בו צמים מעלות השחר ועד לשקיעה.

המוליכה, מכבי אחי נצרת, תצא לבאקה, שם תתמודד מול מוחמד עוודי ושחקניו, בעוד שטירה תחזור לארח בביתה ותתמודד מול כרמיאל. נווה שאנן ואתא ביאליק ייפגשו לקרב המאכזבות בתקופה האחרונה, נשר תתארח במגדל העמק, וטירת הכרמל תפגוש את בית שאן. הפועל אום אל פאחם תארח את בני מוסמוס, עראבה מול טמרה ונוג'ידאת תשחק עם צעירי אום אל פאחם.

מ.ס טירה – הפועל עירוני כרמיאל (הערב, טירה, 20:30)

הקבוצה של גל ברשאן יכולה הערב להתקרב עד כדי שתי נקודות מאחי נצרת ולהביא אותה למצב של לחץ מחר מול באקה אל גרבייה. בטירה, אגב, חוזרים הביתה, לאחר שבמשטרת ישראל הוחלט להמתיק את עונש ההרחק של הקבוצה מהמגרש הביתי. בכרמיאל יגיעו למשחק כשבשלושת המשחקים האחרונים לא הצליחו לנצח והשיגו רק נקודה אחת.

שחקני טירה מאושרים (חג'אג' רחאל)

הפועל באקה אל גרבייה – מכבי אחי נצרת (שישי, הסינתטי באקה אל גרבייה, 12:40)

מוחמד עוודי וקבוצתו ינסו להחזיר למוליכה על ניצחונה 2:3 עליהם בסיבוב הראשון. באקה אל גרבייה תגיע להתמודדות עם חוסרים של שבעה שחקנים ולמרות הכל, הסגל מספיק רחב בכדי שהקבוצה המארחת תצליח להוציא ולו נקודה מול המוליכה. באחי נצרת יתמקדו במה שחשוב בעבורם: השגת שלוש נקודות והתרחקות מיריבתה לצמרת, מ.ס טירה, לכדי חמש נקודות ויותר.

שחקני מכבי אחי נצרת (עמרי שטיין)

מכבי נווה שאנן – מכבי אתא ביאליק (מוצ"ש, אגרטק חיפה, 20:15)

משחק בין שתי קבוצות שהחלו עונה בצורה טובה, המשיכו ביכולת הנהדרת שלהן ובזמן האחרון, איך לומר, בזהירות, מקרטעות בליגה. נווה שאנן בחמשת המשחקים האחרונים שלה עם נקודה אחת בלבד. אתא ביאליק, בששת המשחקים האחרונים שלה: ניצחון בודד, ארבע תוצאות תיקו (שלוש פעמים 0:0) והפסד. למרות התוצאות הלא משכנעות, השתיים עדיין ברביעייה הראשונה.

שחקני מכבי אתא ביאליק (חג'אג' רחאל)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – עירוני נשר (הערב, מגדל העמק, 19:00)

הפועל טירת הכרמל – הפועל בית שאן (הערב, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:00)

מכבי נוג'ידאת – צעירי אום אל פאחם (שישי, בועיינה נוג'ידאת מזרחי, 13:30)

הפועל אום אל פאחם – הפועל בני מוסמוס (מוצ"ש, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 20:15)

הפועל עירוני עראבה – מ.כ צעירי טמרה (ראשון, אצטדיון דוחא סכנין, 20:15)