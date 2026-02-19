יום חמישי, 19.02.2026 שעה 11:01
קלר ימשיך לכהן כמאמן הראשי של הנוער בטוברוק

אתמול התקבלה בקשת מאמן קבוצת הנוער של טוברוק לשמש במקביל כעוזר המאמן בקבוצת הבוגרים של הפועל חדרה, מהליגה הלאומית, לצד המאמן ניסו אביטן

|
רון קלר (שחר גרוס)
רון קלר (שחר גרוס)

רון קלר יהיה לעוזרו של ניסו אביטן בהפועל חדרה (בוגרים) לצד עבודתו בנוער של בית"ר טוברוק. הודגש והוסכם, גם על ידי קלר עצמו, כי קבוצת הנוער של טוברוק נמצאת בראש סדר העדיפויות. מטרת העל נותרה זהה: לסיים את העונה במקום הראשון בליגה, תוך השקעת מלוא המאמצים על מנת להחזיר את הקבוצה לליגת העל לנוער.

בהודעת טוברוק נכתב: “המועדון מביע אמון מלא במקצועיותו של קלר, במחויבותו הבלתי מתפשרת לטוברוק ובהתנהלותו הערכית והישרה, ערכים שהפכו אותו לדמות מרכזית ומשמעותית במועדון. קלר פועל בשקיפות מלאה, ביושר מקצועי ובנאמנות מוחלטת למטרות המועדון, ואנו בטוחים כי גם בתפקידו הנוסף ימשיך לייצג את טוברוק בכבוד ובמסירות. המועדון מאחל לרון הצלחה רבה בתפקידו החדש”.

מחר (שישי) הפועל חדרה תצא למשחק חוץ מול הפועל נוף הגליל, במסגרת המחזור ה-24 בליגה הלאומית. המשחק יתקיים באצטדיון בראל, בנוף הגליל, בשעה 15:00. יום למחרת, ביום שבת, בית"ר טוברוק, הקבוצה עליה אמון, תצא אף היא למשחק חוץ, במסגרת המחזור ה-20 בליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, כשתתמודד מול הפועל עפולה בגבעת המורה, בשעה 12:00.

