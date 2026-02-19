שי אליאס מבקש תמיכה לטיפול הרפואי של אביו

שי אליאס, קשרה של הפועל באר שבע, מוליכת ליגת העל ומחזיקת הגביע, שיתף אמש (רביעי) את עוקביו ברשתות החברתיות בפנייה אישית ומרגשת. אליאס חשף כי אביו, יובל אליאס, מתמודד עם מצב רפואי מורכב ונמצא בעיצומו של תהליך לקראת השתלת לב דחופה.

בפוסט שהעלה לאינסטגרם, עם תמונה של אביו השוהה בימים אלה בסן דייגו שבארצות הברית לצורך הטיפולים, ביקש אליאס מהציבור לסייע בתרומות. לדבריו, מעבר לניתוח עצמו, מדובר בהליך רפואי יקר במיוחד, והמשפחה פתחה בקמפיין גיוס כספים כדי לעמוד בעלויות.

לתרומות ניתן ללחוץ על הקישור הבא

בין היתר כתב: "זה יובל, אבא שלי. האדם הכי חזק ואמיץ שאני מכיר. הוא נמצא עכשיו בסן דייגו ונלחם על חייו, ממתין להשתלת לב דחופה. העלויות של התהליך עצומות ואנחנו זקוקים לעזרה. פתחנו קמפיין גיוס, וכל תרומה או שיתוף יכולים לעזור לנו מאוד”.

שי אליאס, פונה לעזרת הציבור (חג'אג' רחאל)

תרומה בהעברה בנקאית

בנק הפועלים סניף 532 חשבון

54212 קו לחיים

נלחמים על הלב של יובל – יחד נותנים לו סיכוי לחיים

לקבלת אישור תרומה, יש להעביר את אישור העברה בפקס למספר 03-9215566

או למייל kavlachayim@kavlachayim.co.il

תרומה בהמחאה

משלוח המחאה לפקודת קו לחיים, רחוב בנימין מינץ 27 פתח תקווה