קאנגווה צפוי לחזור היום מזמביה ולשוב לאימונים

קינגס קאנגווה צפוי לנחות היום (חמישי) בצהריים בישראל ולשוב לסגל של הפועל באר שבע. בקבוצה מעריכים כי כבר מחר הוא ייקח חלק באימון המלא לקראת המשחק הקרוב מול הפועל חיפה ביום ראשון (22.2, 20:15).

כזכור, קאנגווה הצטיין בניצחון 1:2 על מ.ס אשדוד, ומיד לאחר המשחק המריא לזמביה כדי להיות לצד בת זוגו, שילדה את בנם הבכור. במועדון פרגנו לקשר על הנסיעה המרגשת וכעת מצפים לחזרתו.

קינגס קאנגווה מול שלו הרוש (ראובן שוורץ)

המטרה: להכשירו לפתוח בהרכב מול הפועל חיפה

היום נהנים השחקנים מיום חופש נוסף במהלך השבוע, ומחר יחזרו להתאמן לקראת המשימה הלא פשוטה מול הפועל חיפה ביום ראשון. קאנגווה עצמו מתוכנן לערוך אימון קל כבר הערב, ובהמשך להתאמן כרגיל בימים שישי ושבת, כשהמטרה היא להכשיר אותו לפתוח בהרכב במשחק הקרוב.